Temu considera que la multa de Bruselas es «desproporcionada» y valora recurrir esta sanción
Temu: "Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles"
Bruselas ha anunciado esta semana que ha decidido multar a Temu con 200 millones de euros por «no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales». Sin embargo, Temu ha indicado a OKDIARIO que «no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada». A lo que ha añadido que Temu respeta «los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital», ya que la Comisión Europea insistió para esta multa en el concepto de que Temu viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA).
Por otro lado, desde Temu también han asegurado que van a analizar la situación y que valoran todas las opciones, por lo que la posibilidad de recurrir entraría dentro de sus planes. «Seguiremos colaborando con los reguladores de buena fe y trabajando para ofrecer un marketplace que sirva de manera responsable a consumidores, empresas y comunidades. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles», han defendido.
Asimismo, desde Temu consideran que esta decisión no encaja con la situación actual de la empresa. «La decisión se ha tomado basándose en la primera evaluación bajo la DSA en 2024, y no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma», ha dicho.
Mientras que, por su parte, Temu también afirma que ha aplicado los cambios que se le han exigido por parte de la Comisión Europea. «Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión Europea durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios», han expuesto.
Multa de 200 millones de euros a Temu
«Es hora de que Temu cumpla con la ley», ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para anunciar la sanción, la más elevada hasta la fecha impuesta por Bruselas en el marco de la DSA.
En este contexto, Virkkunen ha querido dejar claro que los análisis de riesgos a los que la DSA obliga a cumplir las normas a las plataformas de mayor tamaño, como es el caso de Temu, «no son meros trámites burocráticos», sino la «base» de la regulación europea.
La compañía dispone ahora de un plazo de tres meses para presentar un plan de acción concreto con el que corregir las irregularidades que, en todo caso, no le evitará la multa, pero sí le expone a una sanción mayor si persiste en los incumplimientos. Bruselas evaluará después el plan presentado para comprobar si es suficiente y establecer un calendario para su puesta en práctica.