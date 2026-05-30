Bruselas ha anunciado esta semana que ha decidido multar a Temu con 200 millones de euros por «no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales». Sin embargo, Temu ha indicado a OKDIARIO que «no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada». A lo que ha añadido que Temu respeta «los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital», ya que la Comisión Europea insistió para esta multa en el concepto de que Temu viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA).

Por otro lado, desde Temu también han asegurado que van a analizar la situación y que valoran todas las opciones, por lo que la posibilidad de recurrir entraría dentro de sus planes. «Seguiremos colaborando con los reguladores de buena fe y trabajando para ofrecer un marketplace que sirva de manera responsable a consumidores, empresas y comunidades. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles», han defendido.