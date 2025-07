La televisión 4K de 55 pulgadas rebajada a precio de saldo: sólo la puedes encontrar en éste supermercado

El verano no sólo trae calor y como no, las deseadas vacaciones. También llegan las rebajas, y con ellas, auténticos chollos que aparecen casi por sorpresa. Y no hablamos sólo de ropa o complementos: la tecnología también se apunta a las gangas estivales, y esta vez con una oferta que ha llamado la atención. Y en concreto, os queremos hablar de la televisión 4K que ha sido rebajado en uno de los mejores supermercados y que ya se agota.

El protagonista es el modelo LG QNED MiniLED de 55 pulgadas, una televisión 4K de gama alta con todo lo que se le puede pedir a un televisor en 2025: imagen ultra precisa, inteligencia artificial, funciones para gaming y una conectividad completísima. Su precio habitual ronda los 769 euros, pero ahora se puede conseguir por solo 653,65 euros, una cifra que lo coloca por debajo de muchos modelos de gama media.

La sorpresa es doble: no sólo por lo que ofrece, sino por dónde se puede encontrar. Esta rebaja no está en Amazon ni en los portales de tecnología más conocidos. Está disponible en Alcampo, así que toma nota, y no te pierdas nada de lo que ahora te contamos porque seguro que querrás salir corriendo a por este Smart TV.

La televisión 4K de 55 pulgadas rebajada a precio de saldo

La LG QNED85A6C no es un televisor cualquiera. La clave está en su pantalla QNED evo con retroiluminación MiniLED, una tecnología que ofrece un contraste mucho más preciso, colores vivos y negros profundos, muy por encima del típico LED convencional. Gracias al Local Dimming, los MiniLED pueden controlar la iluminación por zonas, mejorando el detalle en escenas oscuras y aumentando el realismo en cualquier contenido, desde una película de acción hasta un documental en 4K.

La resolución Ultra HD 4K (3840 x 2160 píxeles) se complementa con múltiples estándares HDR de alto nivel: Dolby Vision, HDR10+, HLG y Dynamic Tone Mapping Pro, lo que garantiza una imagen optimizada fotograma a fotograma. Además, incluye Filmmaker Mode, ideal para ver cine tal y como lo concibieron los directores.

Una Smart TV con WebOS 25 y AI de LG

El sistema operativo WebOS 25 hace que esta Smart TV funcione de forma rápida, fluida y muy intuitiva. Permite acceder a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ o DAZN con solo unos clics, y su navegador web integrado abre un sinfín de posibilidades. Además, incorpora ThinQ AI, el sistema de inteligencia artificial de LG que adapta los ajustes de imagen y sonido automáticamente según lo que estés viendo o el entorno de la sala.

El televisor es compatible con Apple AirPlay 2, Apple HomeKit y Alexa, además de incorporar guía de voz y control remoto inteligente. El AI Sound Pro y el sistema de sonido de 2.0 canales con 20W RMS permiten una experiencia de audio envolvente, con refuerzo en los diálogos gracias a Clear Voice Pro. Y para quienes buscan calidad sin cables, cuenta con Bluetooth 5.3 y LG Sound Sync para conectar barras de sonido sin complicaciones.

Preparada para gaming de alto nivel

No es fácil encontrar un televisor que sirva tanto para ver películas como para jugar sin latencia. Pero este modelo lo consigue gracias a varias funciones clave. Incluye AMD FreeSync™, VRR (frecuencia de actualización variable), Game Optimizer y modo automático de baja latencia (ALLM). Todo esto se traduce en imágenes más fluidas, sin cortes ni desenfoques, incluso en videojuegos exigentes.

Además, soporta una frecuencia nativa de 100 Hz (y hasta 120 Hz en algunos modos de juego), lo que mejora la velocidad de respuesta. El Game Dashboard es una interfaz diseñada específicamente para jugadores, con acceso rápido a configuraciones clave sin salir del juego. Una función que agradecerán tanto los gamers casuales como los más competitivos.

Conectividad total y eficiencia bien pensada

Este modelo incluye 4 puertos HDMI, 2 USB 2.0, entrada óptica de audio digital, puerto Ethernet LAN RJ-45, además de conectividad Wi-Fi 6. En otras palabras: está preparado para todo. Ya sea para conectar una consola, un sistema de sonido externo o ver contenido desde un USB, no te faltarán opciones.

En cuanto a eficiencia energética, cuenta con clasificación E en SDR y G en HDR, lo que, aunque no es lo más ecológico del mercado, sí está dentro de lo habitual para un televisor de estas prestaciones. El consumo en modo SDR es de 64 kWh por cada 1000 horas, y en HDR asciende a 113 kWh, valores razonables para una pantalla grande con tecnología avanzada.

Diseño elegante y medidas perfectas para cualquier espacio

Con un diseño sobrio en color negro y un formato plano de 16:9, esta televisión encaja tanto en salones modernos como en espacios más tradicionales. La base de patas ofrece estabilidad y se puede sustituir fácilmente por un soporte de pared gracias a su montaje VESA 300×300.

En cuanto a medidas, la anchura con soporte es de 1236 mm y la altura alcanza los 802 mm, con una profundidad de 280 mm. Sin el soporte, es increíblemente delgada, con solo 29,7 mm de grosor. Todo esto con un peso que ronda los 15,7 kg, lo que permite moverla e instalarla sin complicaciones.

¿Dónde encontrarla a este precio tan bajo?

La gran pregunta es: ¿dónde conseguir esta joya tecnológica por solo 653,65 €? Pues bien, la oferta está disponible únicamente en Alcampo, que ha lanzado esta promoción como parte de una campaña limitada. No se encuentra en Amazon, ni en MediaMarkt, ni en tiendas especializadas. Es una de esas oportunidades puntuales que, cuando se agotan, no suelen volver.

Así que si llevas tiempo queriendo cambiar de televisor y buscas algo realmente potente, actual y con garantía de calidad, esta es una de esas ocasiones que no conviene dejar pasar. Un modelo de gama alta de LG, recién lanzado en 2025, con prestaciones de primer nivel y precio de derribo. Una combinación difícil de igualar.