El Banco Europeo de Inversiones ha formalizado con Cellnex un préstamo de 375 millones de euros para impulsar la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones 5G en España, Portugal, Italia y Francia. Gracias a este crédito, Cellnex movilizará una inversión total de 770 millones de euros para expandir las redes móviles por el Mediterráneo occidental.

El objetivo del acuerdo entre el BEI y Cellnex es desplegar nuevas infraestructuras como torres de telecomunicaciones móviles y emplazamientos urbanos, que pueden ser utilizados por múltiples operadores. En el caso concreto de nuestro país, Cellnex también quiere modernizar la red de televisión digital terrestre de España.

El BEI, que actúa como brazo inversor de los Veintisiete y es uno de los bancos multilaterales más importantes del mundo, prevé que la mitad de las torres de telecomunicaciones se implanten en regiones de cohesión. Estas son aquellas zonas prioritarias para la política de cohesión de la Unión Europea.

Para Cellnex, este acuerdo supone la tercera inversión negociada con la institución europea y una oportunidad para incrementar su expansión por Europa. «Su plazo y condiciones competitivas contribuirán a reforzar nuestra estructura financiera y alargar el vencimiento medio de nuestra deuda», ha señalado Raimon Trias, CFO de Cellnex.

La compañía de telecomunicaciones presentará sus resultados trimestrales el próximo 5 de noviembre. En el primer semestre, Cellnex incrementó sus ingresos un 2,7% hasta los 1.988 millones de euros. Sin embargo, los números rojos han atenazado a la empresa en los últimos meses. La firma ha anunciado despidos para contener las cuentas y reducir pérdidas.