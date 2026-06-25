El sobreendeudamiento en España se dispara: el 68% de los españoles dedica más del 20% de sus ingresos a pagar deudas

El sobreendeudamiento continúa siendo un factor clave en España. Según la ‘Radiografía del sobreendeudamiento en España 2026’, elaborada por la ‘fintech’ Bravo basándose en 1.600 entrevistas realizadas a personas con dificultades para afrontar pagos de préstamos personales, tarjetas de crédito o microcréditos, el 68% de los endeudados destina más del 20% de sus ingresos mensuales al pago de sus deudas. Una cifra que refleja el gran incremento respecto al 56% registrado en 2025. Además, el informe señala la transformación profunda de los ciudadanos con su dinero y confirma que el endeudamiento afecta a perfiles cada vez más diversos.

El aumento de las deudas

Los datos confirman que casi la mitad de los encuestados acumulan deudas superiores a 15.000 euros, mientras que un 28% afirma deber más de 25.000 euros. Además, uno de cada cuatro afectados mantiene cinco o más préstamos, o microcréditos activos al mismo tiempo. Por otro lado, la presión financiera refleja una menor capacidad de reacción ante imprevistos. Esto supone que más de la mitad de los participantes en el estudio (52%) asume que no podría afrontar un gasto extraordinario superior a 300 euros sin poder acceder a una financiación adicional o endeudarse aún más.

El perfil del endeudado

Uno de los puntos principales del informe es que el sobreendeudamiento se ha extendido a más población. El perfil del endeudado deja de ser excepcional y no sólo afecta a colectivos vulnerables, sino que acaba alcanzando a trabajadores en activo y a hogares con distintos niveles de ingresos y formación. Además, el estudio expone que tener estudios superiores no protege frente a las deudas, ya que las personas con mayor nivel educativo concentran los tramos más elevados de endeudamiento. Esto desmonta la idea de que la formación académica tiene un mejor bienestar financiero.

«Hoy vemos que tener ingresos regulares no garantiza estabilidad financiera. Esta ya no es la historia de quien tomó malas decisiones financieras, sino la de miles de personas que intentan sostener su día a día con ingresos que no llegan. La nueva realidad exige nuevas respuestas y mayor acceso a información financiera clara y útil, que ayude a las personas a tener o recuperar el control», expone Sandra Sabaté, co-country manager de Bravo en España.

El colectivo más vulnerable

Las mujeres de entre 55 y 64 años, desempleadas y divorciadas o separadas, forman parte del grupo con mayores dificultades para recuperarse de una situación de endeudamiento, según el estudio de la fintech Bravo. Por eso, la menor accesibilidad al mercado laboral, ingresos reducidos y capacidad limitada para producir nuevos recursos económicos, dificulta la salida de estas situaciones y aumenta el riesgo de exclusión financiera.

La prueba de fuego: el verano

El verano pone a prueba las finanzas de las familias. Esto lo demuestra el propio estudio, ya que el verano es uno de los periodos más delicados de la economía doméstica. Los baremos comprendidos entre junio y septiembre acumulan gastos asociados a las vacaciones, celebraciones familiares, actividades de ocio y la vuelta al colegio. Por eso, para numerosas familias, estos desembolsos aparecen en un momento de falta de margen económico y pueden convertirse en la clave de nuevas deudas o el recrudecimiento de las obligaciones financieras existentes.

Algo que preocupa

Los resultados de la Radiografía del Sobreendeudamiento en España 2026, apuntan a una tendencia que crece y que preocupa a los expertos en finanzas personales. Con el aumento de las personas que destinan gran parte de sus ingresos al pago de deudas, se une la incapacidad de afrontar gastos imprevistos y se refleja una pérdida de fortaleza económica en muchos hogares.

Por lo tanto, la evolución de todo esto corrobora que el sobreendeudamiento se ha convertido en uno de los principales retos financieros para numerosas familias españolas, sobre todo en un ambiente de encarecimiento del coste de vida y la creciente dependencia del crédito para solventar los gastos cotidianos.