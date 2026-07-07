La SER redujo su beneficio a 15 millones antes del presunto giro al centro de la radio y la salida de Barceló

En 2025, último ejercicio antes de la salida de Ángels Barceló de la cadena SER tras 21 años en la compañía, la radio del Grupo Prisa redujo su beneficio neto de 45 a 15 millones de euros. La salida de la Barceló de la SER y de su programa Hoy por Hoy, que presentará Aimar Bretos la próxima temporada, es un termómetro de cómo se va a tomar la audiencia de la radio la orden del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, de dar presencia a voces conservadoras en las tertulias y no defender al Gobierno de Pedro Sánchez a capa y espada, como hasta ahora.

En definitiva, la orden es seguir siendo un medio de izquierdas pero sin defender a Sánchez haga lo que haga. Barceló no quiso aceptar que le impusieran desde arriba los tertulianos y la ideología, que en la práctica y a diario hacía Fran Llorente, director de contenidos audiovisuales de Prisa nombrado por Oughourlian y ex hombre del PSOE en RTVE, y planteó un órdago que acabó perdiendo.

Barceló salió en definitivamente en junio de Hoy por Hoy, sin esperar a que finalizara la temporada. De momento, la audiencia del programa ha caído en este 2026 en 105.000 oyentes -aunque Carlos Herrera, su rival en COPE, se ha dejado medio millón-. Ahora la pregunta es qué pasará la próxima temporada cuando sean más claros los cambios en la ideología.

Oughourlian negó la mayor tras la Junta de Accionistas de finales de junio en un encuentro con la prensa. «No creo que hayamos cambiado de ideología ni que vayamos a cambiar en el futuro. No creo que antes fuéramos muy de izquierdas, como dijo ella, porque no lo éramos, ni que ahora vayamos a dejar de serlo. Nadie me ha transmitido ese cambio», explicó. «No sé qué va a pasar la próxima temporada cuando no esté», dijo.

A la espera de lo que ocurra en septiembre con el cambio de Barceló y con la nueva línea editorial de la SER, igual de izquierdista, pero menos sanchista, el buque insignia de Prisa Media aumentó en 2025 un 2,8% sus ingresos sobre el año anterior, hasta 173,3 millones de euros. Los beneficios cayeron de 45 a 15 millones por mayores gastos en sueldos, salarios e impuestos, un 7,2%, y el deterioro de los activos.

Aunque en el grupo explican que la aportación de la publicidad institucional al total de los ingresos de Prisa es de menos del 5%, lo cierto es que los medios de Prisa siguen siendo los más beneficiados por el Gobierno central pese al enfrentamiento que ha tenido Oughourlian con Sánchez y con los empresarios afines que compraron el 7% de Prisa a Telefónica, agrupados en Global Alconaba. Oughourlian llegó a comparar a Sánchez con el dictador Francisco Franco por querer hacerse con El País.

Así, en 2025, como ha publicado este diario, el Grupo Prisa fue el más beneficiado de España por las campañas institucionales del Gobierno. Prisa acaparó más del 16% del total, más de 12 millones de euros, frente a Atresmedia-Planeta, que no llegó a los nueve millones pese a ser la televisión más vista del país y contar con Onda Cero Radio.