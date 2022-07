Sánchez dice que el «desafío es la inflación» pero anuncia medidas que subirán más el IPC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha vuelto a hacer. Pese a insistir durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación en que «el gran reto» y «el verdadero desafío es la inflación», Sánchez ha anunciado nuevas medidas que en realidad son inflacionistas, y que lo normal es que no tengan ningún impacto en el IPC y hagan subir la inflación, actualmente en el 10,2% -según el dato adelantado publicado por el INE a finales de mes-.

El Gobierno había ‘vendido’ que este martes Sánchez iba a anunciar medidas importantes para ayudar a la clase media a superar la crisis económica y el impacto de la inflación. Sin embargo, el presidente se ha limitado a repetir las medidas ya incluidas en el segundo real decreto de medidas contra la guerra de Ucrania y ha anunciar dos nuevas: un impuesto a las eléctricas y a la banca para recaudar 7.000 millones de euros, y elevar la subvención a los viajes de Cercanías y media distancia de Renfe del 50% al 100%. Y una tercera: becas de 100 euros para los alumnos que ya sean beneficiarios de una ayuda.

Pero estas medidas no sólo no tendrán ningún impacto en la inflación, sino que se trata de decisiones que subirán los precios. «Ha parecido más el debate sobre el estado de la coalición», señala José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE. «Son medidas para contentar a sus socios, no para contener la inflación. El impacto de estas medidas en la reducción del IPC es cero, y lo normal es que la suban incluso. Lo único que le preocupa a Sánchez es quitarle el dinero a los demás para gestionarlo él», explica este economista.

Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), explica que «las medidas que ha anunciado este martes el Gobierno ayudarán a las personas más afectadas por la inflación pero esto no quiere decir que el IPC vaya a registrar una bajada a partir de su aplicación, ya que se trata de medidas recaudatorias y bonificaciones». «España está inmersa en una inflación de costes, que podríamos decir que ya se ha convertido en un problema estructural para las empresas y los ciudadanos, que es muy difícil de bajar si no se toca la fiscalidad a la baja», asegura Pedraza.

El economista Daniel Lacalle también ha destacado en un mensaje en sus redes sociales que el impuesto a la banca y a las energéticas «tendrán mayores costes para los consumidores». En efecto, bancos y eléctricas trasladarán ese impuesto a los beneficios a los precios de luz, gas, hipotecas y seguros, elevando la inflación.

Tren gratis

Al mismo tiempo, la bonificación de los viajes en tren tendrá un impacto mínimo en la reducción de la inflación -su peso en la cesta de la compra es mínimo-, y permitirá a los ciudadanos tener más fondos en el bolsillo para subir el consumo y seguir gastando. Mismo efecto tendrán las becas de 100 euros para casi un millón de alumnos, que les ayudará sin duda para reducir el impacto del alza de los precios en su vida diaria.