Sacyr entra en la puja por la concesión de un hospital de Canadá valorado en más de 1.280 millones de euros

Sacyr ha entrado en la puja por un contrato de concesión para llevar a cabo el diseño, construcción, financiación y mantenimiento de un nuevo complejo hospitalario en Canadá, cuyo valor total estimado de la infraestructura en su conjunto supera los 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.280 millones de euros al cambio actual).

Según informó el departamento de infraestructuras de la provincia de Ontario, un consorcio del que forma parte Sacyr como socio constructor figura entre los dos únicos grupos seleccionados para presentar una propuesta económica y técnica para hacerse con el contrato.

Se trata de uno de los lotes que la administración ha lanzado para construir el Fancsy Family Hospital en la ciudad de Windsor, enfocado al edificio de cinco plantas de diagnóstico y tratamiento, que albergará la entrada principal y la mayoría de los servicios ambulatorios de la instalación.

El consorcio en el que participa la compañía española, compuesto también por Plenary Americas, B+H Architects, Amico y Johnson Controls Canada, disputará esta adjudicación frente al grupo EllisDon Infrastructure Healthcare, con la previsión de que el contrato definitivo se anuncie en otoño del próximo año.

La adjudicación de este primer proyecto permitirá al grupo ganador posicionarse con ventaja en la posterior licitación del segundo contrato pendiente de apertura para completar el desarrollo del hospital.

El valor económico de este primer contrato no ha sido publicado por la administración, debido a que todavía está pendiente de negociación con el grupo que gane el proyecto. El conjunto del hospital está valorado en más de 2.000 millones de dólares canadienses.