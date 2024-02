Recomendadísimo: el vino rioja de 7 euros con el que sorprenderás a tus invitados

El vino es una de las bebidas más antiguas y apreciadas del mundo. Su sabor, su aroma, su color y sus propiedades lo convierten en un acompañante perfecto para cualquier ocasión. Sin embargo, no todos los vinos son iguales. Hay muchos factores que influyen en su elaboración, como el tipo de uva, el clima, el suelo, el tiempo de fermentación, el tipo de barrica, etc. Por eso, elegir un buen vino no es una tarea fácil. Se necesita conocimiento, experiencia y buen gusto.

Pero no te preocupes, porque tenemos una recomendación que te va a encantar. Se trata de un vino rioja que ha sido alabado por uno de los mejores expertos en vinos del mundo: Ferrán Centelles, Wine Director de elBulli, el famoso restaurante de Ferran Adrià que revolucionó la gastronomía mundial.

El vino rioja de menos de 7 euros que es el más recomendado

En una entrevista para Esquire, Centelles recomendó este vino como uno de sus favoritos. Se trata del Crianza Rioja Azabache, un vino tinto que puedes comprar por solo 6,81 euros la botella en Amazon, si aprovechas el pack de 6 botellas por 40,90 euros. Un precio muy asequible para un vino de gran calidad.

Este vino tiene una designación de variedad de Garnacha y Tempranillo, dos de las uvas más típicas de la región de La Rioja, que le aportan un carácter frutal y equilibrado. El Tempranillo es la uva más cultivada en España, y se caracteriza por su color intenso, su acidez moderada y su aroma a frutos rojos, especias y cuero. La Garnacha es una uva originaria de Aragón, y se distingue por su dulzor, su cuerpo y su aroma a frambuesa, fresa y cereza.

¿Cómo se elabora este vino rioja?

Este vino está elaborado como ya mencionamos con una selección de uvas de las variedades Tempranillo, Garnacha y también Mazuelo, que se cultivan en viñedos de más de 30 años de edad, situados en las mejores zonas de La Rioja. El vino pasa por una crianza de 12 meses en barricas de roble americano y francés, que le aportan complejidad y elegancia, y luego reposa durante 6 meses en botella, para redondear su expresión.

La crianza es un proceso que consiste en envejecer el vino en recipientes de madera, generalmente de roble, que le transmiten aromas, sabores y texturas. La crianza puede ser de dos tipos: crianza en barrica y crianza en botella. La crianza en barrica se realiza en barriles de diferentes tamaños, formas y orígenes, que influyen en el resultado final del vino. La crianza en botella se realiza en botellas cerradas con un tapón, que protegen el vino de la luz y el aire, y le permiten madurar y afinarse.

La denominación de origen es un sello de calidad que garantiza que el vino cumple con unos requisitos de producción, elaboración y origen. La denominación de origen Rioja es una de las más prestigiosas y reconocidas del mundo, y abarca tres provincias: La Rioja, Álava y Navarra. Dentro de la denominación de origen Rioja, hay tres subzonas: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental. Cada una de ellas tiene unas características climáticas, geográficas y vitícolas que se reflejan en sus vinos.

El Crianza Rioja Azabache pertenece a la subzona de Rioja Oriental, que se caracteriza por tener un clima más cálido y seco, y unos suelos más fértiles y variados. Los vinos de esta subzona son más afrutados, aromáticos y potentes, y tienen una buena capacidad de envejecimiento.

¿Cómo se degusta este vino?

El sabor de este vino es una delicia para el paladar. Tiene una apariencia de color granate, bien cubierto, con ribetes cereza-rubí. Su aroma es intenso y complejo, con notas de confitura de frutos rojos y negros, balsámicos, vainillas, cremas y torrefactos, que le dan una personalidad única. Su gusto es sabroso, con taninos suaves y maduros, que le confieren una sensación de volumen muy agradable. Destacan los sabores de fruta negra en confitura, con notas tostadas, crema de café con leche y cacao. Su retrogusto es equilibrado, con mucho volumen y un final largo. Deja recuerdos de fruta roja madura, con taninos muy finos y aterciopelados.

Para disfrutar de sus cualidades óptimas, se recomienda su consumo a una temperatura de 16 ºC y conservarlo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz y las vibraciones. Para servirlo, se recomienda usar una copa de vino tinto, que tenga una forma amplia y redondeada, que permita oxigenar el vino y apreciar sus aromas. Se recomienda también decantar el vino, es decir, trasvasarlo a otro recipiente, para eliminar los posibles sedimentos y airearlo.

¿Con qué se marida este vino?

Este vino es ideal para maridar con carnes rojas y quesos, ya que potencia sus sabores y crea una armonía perfecta. Por ejemplo triunfarás si lo sirves acompañando un buen chuletón de buey o un solomillo de ternera, o también para esas reuniones informales en las que nunca falta una tabla de quesos.

No lo dudes más y hazte con este vino rioja de 7 euros con el que sorprenderás a tus invitados. Te garantizamos que quedarás como un auténtico anfitrión y que disfrutarás de una experiencia sensorial inolvidable.