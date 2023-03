¿Quieres trabajar los fines de semana? Estos son las ofertazas de empleo que no puedes dejar pasar

Trabajar los fines de semana es una forma de conciliar con estas ofertazas de empleo que no puedes dejar pasar. Podrás seguir estudiando, aportar un sueldo estando entre semana por los niños si no tienes abuelos o no quieres pagar de más en cuidadores. Un trabajo de fin de semana puede ser la solución para mantener la actividad mientras aprovechas al máximo la semana. Toma nota de las ofertas que puedes encontrar para ganarte un buen sueldo trabajando solo los fines de semana con estas ofertazas.

Estas son las ofertazas de empleo que no puedes dejar pasar

Para poder mantenerte activo mientras haces tus sueños realidad, estudias una carrera o un curso que te apasiona, pasas más tiempo con tus hijos y sigues ingresando un dinero imprescindible en estos tiempos que corren, toma nota de estas ofertazas de empleo que pueden cambiarte por completo la vida.

Conseguirás todo lo que te propones y lo harás por el bien de un equilibrio casi perfecto entre tus obligaciones. Trabajando 20 horas consigues todo aquello que te propones, ganando un sueldo de como máximo 764 euros. Nada mal si tenemos en cuenta que con él podremos ayudar a la familia o mantenernos con cierta austeridad.

Ofertas de empleo para trabaja fines de semana en Mercadona

En este supermercado podrás ganar desde los 565 por 15 horas hasta los 764 por 20 horas. Dependiendo de la oferta de trabajo, puedes ganar más o menos.

Personal de supermercado (Berga). Contrato indefinido.

Personal de supermercado (Alfaro). Contrato indefinido.

Personal de supermercado (Irún). Contrato indefinido.

Personal de supermercado (Granollers, Les Franqueses del Vallès y La Garriga). contrato indefinido.

Personal de supermercado (El Puerto de Santa María). Contrato temporal.

Personal de supermercado (Burguillos de Toledo). Contrato temporal.

Personal de supermercado (Estepa). Contrato temporal.

Trabaja en Primark los fines de semana

Otra de las empresas que contrata trabajadores para los fines de semana es Primark, podrás ganar por 20 horas semanales desde 670 hasta 775 euros.

Dependiente/a (Girona). Contrato indefinido.

Dependiente/a (Palma de Mallorca). Contrato indefinido.

Dependiente/a (Orihuela). Contrato indefinido.

Dependiente/a (Tarragona). Contrato indefinido.

Dependiente/a (San Sebastián). Contrato indefinido.

Lidl contrata trabajadores para los fines de semana

En este supermercado puedes ganar unos 608 euros, una cantidad de dinero que puedes conseguir trabajando en: