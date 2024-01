La producción de coches en las factorías españolas registró un aumento de más del 10% en 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras cerrar con 2,45 millones de unidades ensambladas al cierre del pasado ejercicio, según datos publicados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). no obstante, la industria española de la automoción, no ha recuperado los niveles previos a la pandemia tras no lograr superar la cuota de 2,5 millones de coches producidos en las factorías de las distintas marcas.

«La mejora en los ritmos de aprovisionamiento, la estabilidad en la cadena de abastecimiento y la evolución de los mercados europeos han permitido este aumento de la producción», ha señalado la asociación en un comunicado de prensa, al que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, el volumen de fabricación de las fábricas españolas se situó en 142.052 unidades en diciembre, lo que se traduce en un descenso del 18,9% en la comparativa con el último mes del ejercicio precedente.

«Este descenso se debe a que todavía quedan algunas irregularidades derivadas de las evoluciones erráticas del año anterior y de posibles adelantos de producción al mes de noviembre», ha apuntado Anfac. Unos problemas a los que hay que sumar los efectos derivados de la crisis del Mar Rojo, que está provocando retrasos en las entregas de piezas claves para el ensamblaje de las unidades en todos los mercados europeos.

En 2023, las plantas nacionales ensamblaron 1,9 millones de turismos, un 6,7% de subida, y 107.369 unidades el mes pasado, un 23,1% menos, mientras que la fabricación de vehículos comerciales e industriales aumentó un 25,9% en el año, con 544.171 unidades, y bajó un 2,6% en el mes, con 34.683 unidades.

Producción de coches por tipo de energía

Por fuentes de energía, la producción de los vehículos de cero y bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP) aumentaron un 59,3% respecto al año anterior, hasta las 509.219 unidades, suponiendo un 20,8% de la producción, 6,4 puntos porcentuales más que en 2022, mientras que en diciembre la producción de este tipo de vehículos descendió un 7,3% interanual, con 28.833 unidades.

Por su parte, la producción de electrificados (híbridos enchufables y eléctricos puros) ha aumentado un 21,3% en 2023, con 323.255 unidades, con una cuota del 13,2% sobre el total, al tiempo que 157.751 unidades correspondieron a vehículos 100% eléctricos (BEV), un 24,2% más que el año anterior, y 165.504 a híbridos enchufables (PHEV), un 18,7% más.

Producción por debajo de la pandemia

El director general de Anfac, José López-Tafall, afirmó que las cifras de producción de vehículos a cierre de 2023 son «positivas», pero que aún están por debajo de las anteriores a la pandemia y sin lograr superar la cota de los 2,5 millones de unidades.

«Este 2023 ha sido el año del inicio de la recuperación en la fabricación en nuestro país gracias a la mejora en los ritmos de aprovisionamiento, la estabilidad en la cadena de abastecimiento y la evolución de los mercados en Europa», ha destacado. Asimismo, ha pedido «no bajar la guardia» en 2024 y asentar la industria a través de «políticas y medidas que faciliten esta transición», tanto para la demanda como para la industria.

«Este año será decisivo para la electrificación y debemos avanzar claramente en la implementación de puntos de recarga y el impulso a la compra de vehículos electrificados», ha indicado. Un punto importante para la patronal de los fabricantes de coches que en varias ocasiones ha insistido que es muy difícil ser un país en el que fabrican coches 100% eléctricos pero donde no se venden este tipo de propulsiones.