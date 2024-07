«Es la primera vez que…»: hace esto en el supermercado y deja a todos sin palabras

Hacer la compra en los supermercados españoles, implica el llevar nuestras propias bolsas dado que desde hace algunos años, nos cobran por las de plástico. Esta medida se implementó como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el uso de plásticos de un solo uso, en consonancia con las directrices de la Unión Europea sobre sostenibilidad y protección del medio ambiente. La transición no fue fácil para muchos consumidores, acostumbrados a recibir bolsas de plástico gratuitas en cada compra. Sin embargo, la necesidad de adaptarse a esta nueva normativa llevó a muchos a reconsiderar sus hábitos de compra y a buscar alternativas más sostenibles.

Con el paso del tiempo, los consumidores españoles han desarrollado diversas estrategias para evitar el pago de las bolsas de plástico. Algunos optan por llevar sus propias bolsas reutilizables o carritos de la compra, mientras que otros prefieren utilizar las bolsas de papel por las que han pagado cuando se han visto que no tenían otra alternativa. No obstante, estas soluciones también tienen sus inconvenientes, como la necesidad de recordar llevar las bolsas reutilizables cada vez que se va a hacer la compra o el hecho de que las bolsas de papel no siempre son lo suficientemente resistentes. En este contexto, han surgido ideas ingeniosas y prácticas para solucionar el problema de las bolsas de plástico en los supermercados. Una de estas soluciones ha sido compartida recientemente por una tiktoker llamada Marta Escalante, y conocida en la plataforma como @holacuore, quien ha encontrado una forma sorprendente y eficaz de llevar sus compras sin necesidad de adquirir bolsas de plástico o de papel. Su método, que ha dejado sin palabras a una cajera de Mercadona, está causando furor en las redes sociales por su simplicidad y efectividad.

Un truco ingenioso para llevar la compra del supermercado

La tiktoker Marta Escalante, con casi 40,000 seguidores en su cuenta de TikTok, ha revolucionado la manera en la que llevamos las compras del supermercado con un método tan sencillo como efectivo. En uno de sus vídeos, Marta narra una anécdota que le ocurrió en un Mercadona, donde una cajera quedó asombrada por la manera en que Marta llevaba sus productos. «Salgo del Mercadona y me dice la cajera: ‘Uy, qué raro, ¿cómo es que llevas la compra aquí dentro?’», comenta Marta mientras muestra una caja de leche llena de productos.

La solución de Marta consiste en reutilizar las cajas vacías de los bricks de leche que se encuentran en el supermercado. Estas cajas, que generalmente se descartan, son lo suficientemente resistentes y vienen con un asa cómoda, lo que las hace ideales para transportar la compra sin necesidad de bolsas. «Hace años que no pido bolsa porque me da rabia tener que comprarla», explica Marta en su vídeo, destacando que incluso las bolsas de papel no le parecen una solución lógica.

El vídeo, que rápidamente se volvió viral, ha acumulado miles de vistas y comentarios de personas que buscan alternativas para evitar el uso de bolsas de plástico. Muchos usuarios elogiaron la creatividad de Marta y comenzaron a adoptar su método en sus propias compras. La sencillez y accesibilidad de esta solución ha resonado con una audiencia amplia, demostrando que a veces las mejores ideas son las más simples.

La importancia de buscar soluciones sostenibles

El truco de Marta no sólo destaca por su practicidad, sino también por su enfoque en la sostenibilidad. En un mundo donde el uso excesivo de plástico es una preocupación creciente, encontrar maneras de reducir nuestra dependencia de productos de un sólo uso es crucial. Las cajas vacías de los bricks de leche, que de otro modo serían desechadas, encuentran una nueva utilidad, contribuyendo así a un modelo de consumo más responsable y consciente.

Además, este método también aborda el problema de olvidar llevar bolsas reutilizables. Al reutilizar las cajas disponibles en el supermercado, los consumidores pueden asegurarse de tener siempre una opción práctica y gratuita para llevar sus compras, eliminando la necesidad de comprar bolsas de último momento.

En definitiva, la ingeniosa solución de esta tiktoker para evitar las bolsas de plástico que son de pago en los supermercados ha demostrado que con un poco de creatividad, es posible encontrar alternativas prácticas y sostenibles para nuestras necesidades diarias. Su método, que ha dejado a más de uno sin palabras, es un recordatorio de que la innovación no siempre requiere grandes inversiones o tecnologías avanzadas. A veces, las mejores ideas están a nuestro alcance, esperando ser descubiertas y compartidas. Además, las cajas de leche que todo el mundo deja tiradas en los supermercados a medida que va cogiendo los bricks, llevan una cinta adhesiva bastante resistente a modo de asa de transporte, así que la solución encontrada por esta joven es sin duda algo que más de uno pondrá en práctica la próxima vez que vaya al supermercado y no tenga con qué llevar la compra.