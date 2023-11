El precio de la luz parece haberse derrumbado en los últimos días gracias a los fuertes vientos y lluvias que sufre la Península. Así, el viernes marcaba un precio medio para los clientes del mercado regulado (PVPC) de 5,76 euros por MWh y este sábado, de tan sólo 1,51 euros. Sin embargo, estos precios no son reales; hay que sumarles otros conceptos que los disparan en algunas horas hasta casi 100 euros.

Para empezar, ese precio es la media del día, pero las subastas son horarias; es decir, cada hora tiene un precio distinto que marca la tecnología más cara, que suele ser el gas (centrales de ciclo combinado). Como estos días no está entrando apenas el gas en las subastas, el precio lo marcan las renovables (eólica y solar) o la hidráulica, que son mucho más baratas. De ahí estos precios tan bajos.

Pero eso no significa que no se queme gas. Como las renovables no producen una energía constante (el sol se nubla, el viento se para o deja de llover), hace falta una fuente de generación que sí la pueda aportar. Y como en España tenemos muy poca capacidad nuclear, el gas la única capaz de dar estabilidad al sistema y evitar apagones. Eso implica que hay que mantener algunas centrales encendidas por si acaso (no se pueden encender y apagar a discreción), y eso tiene un coste.

Ese coste se calcula en el día en que la energía se produce realmente, es decir, al día siguiente de la subasta. Se denomina «mercado de ajuste» y se suma al precio marcado en la subasta. Veamos un ejemplo en el gráfico adjunto de Red Eléctrica.

Dicho gráfico refleja el precio real de la luz el viernes pasado entre las 13 y las 14 horas. El precio de la subasta era de 3,5 euros el MWh (aquí aparece en euros/KWh, los 0,0035 euros, por lo que hay que multiplicarlo por 1.000). Y los ajustes de mercado para cubrir ese coste de tener centrales de gas encendidas asciende a 16,9 euros. Es decir, el precio real del MWh a esa hora fue de 20,4 euros.

Peajes, cargos y costes regulados

Pero ahí no acaba la cosa. Como se ve en el gráfico, hay un tercer concepto que se llama «peajes, cargos y costes regulados». Ahí se incluyen epígrafes como la retribución a las renovables, que tienen una rentabilidad mínima garantizada, el déficit de tarifa arrastrado de años anteriores, los peajes de acceso a la red eléctrica o los costes de la electricidad en los archipiélagos (hay que subvencionarla para que tenga el mismo precio que en la Península).

Como se puede ver, esos conceptos suponen 76,1 euros más, por lo que el precio real de la luz el viernes entre las 13 y las 14 horas fue de 96,6 euros/MWh. Estos costes no se imputan de forma lineal a todos los consumidores, sino que dependen de su consumo, de la potencia contratada y de la hora del día: si es hora valle, llano o punta (en nuestro ejemplo, es hora punta).

Por eso, esas cantidades no aparecen en el recibo de la luz dentro de la energía consumida, sino en un concepto aparte. Pero hay que pagarlo igualmente. También es cierto que estos peajes, cargos y costes se cobran igualmente cuando está el MWh a 4 euros y cuando está a 100. Es decir, cuando el precio de la luz se dispara, también hay que sumarle estos conceptos. Pero, en ese caso, suponen un porcentaje mucho menor del precio y no casi el 80% como estos días.