El Grupo PharmaMar ha cerrado el primer trimestre del año 2026 con un crecimiento de los ingresos totales del 10%, alcanzando los 42,9 M€ en relación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos recurrentes, resultantes de sumar las ventas netas más los royalties recibidos de nuestros socios, aumentaron un 7% respecto del mismo período del año anterior, hasta los 40,5 M€. Por su parte, los ingresos no recurrentes crecieron un 137% hasta los 2,4 M€ durante el primer trimestre del año 2026.

A 31 de marzo de 2026, las ventas netas aumentaron un 2,5% hasta los 23,7M€. Este crecimiento viene impulsado por los ingresos de Zepzelca® (lurbinectedina) en Europa, donde destaca el incremento del 44,4% de los ingresos por el uso compasivo, principalmente en Francia, hasta los 11,5 M€. Las ventas de materia prima a nuestros socios, tanto de lurbinectedina como de Yondelis® (trabectedina), crecieron un 30,2% hasta los 7,4 M€.

A cierre del primer trimestre de 2026, los ingresos por royalties de oncología crecieron un 14,0% hasta los 16,8 M€, respecto del mismo período del ejercicio anterior. Este importe corresponde principalmente a los royalties recibidos por las ventas de lurbinectedina de nuestro socio Jazz Pharmaceuticals que asciende a 13,3 M€[1]. Las estimaciones de royalties del primer trimestre de 2025 (12,7 M€) fueron superiores en 3 M€ a los royalties recibidos finalmente. Estos 3 M€ se corrigieron en el siguiente trimestre. Si, a efectos comparativos, eliminásemos ese exceso, las ventas del primer trimestre de 2026 serían superiores en un 40% a las del mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, los royalties recibidos por las ventas de trabectedina en EE. UU. aumentaron un 72,7% alcanzando los 3,5 M€ durante el primer trimestre del año. Estas ventas continúan la tendencia alcista iniciada tras la inclusión de trabectedina en las guías de tratamiento de dicho país, The National Comprehensive Cancer Network Guidelines® (NCCN®), para su uso en primera línea en combinación con doxorrubicina después de los resultados positivos de un ensayo en fase III presentados en ESMO 2023.

En cuanto a los ingresos no recurrentes procedentes de acuerdos de licencia, se incrementan un 137% a 31 de marzo de 2026 ascendiendo a 2,4M€.

A cierre del primer trimestre del año 2026, la inversión en I+D del grupo PharmaMar asciende a 20,9 M€, frente a los 21,3 M€ registrados a 31 de marzo de 2025.

Del total de la inversión en I+D, el segmento de oncología alcanzó los 20,2 M€ vs. 19,8 M€ en marzo de 2025. Este incremento del 2,0% se genera principalmente por la inversión en el ensayo de fase III SaLuDo con lurbinectedina en combinación con doxorrubicina para el tratamiento de leiomiosarcoma en primera línea. El reclutamiento de este ensayo se espera que finalice a lo largo del segundo trimestre de 2026. Adicionalmente, la compañía sigue invirtiendo en el desarrollo de los otros dos compuestos que se encuentran en fases más tempranas de desarrollo, PM54 y PM534, para el tratamiento de tumores sólidos.

A 31 de marzo de 2026, el EBITDA del Grupo PharmaMar alcanzó los 2,7 M€ frente a los -1,1 M€ registrados en el mismo período de 2025.

Como resultado de todo ello, el Grupo PharmaMar incrementa su beneficio neto hasta los 1,5M€ frente a una pérdida de -3,9M€ a cierre del primer trimestre del año anterior.

A 31 de marzo de 2026, el saldo de caja y equivalentes del Grupo PharmaMar se incrementó en 0,7 M€ situándose en los 168,5 M€. Por su parte, la deuda financiera total se reduce en 1,9 M€ hasta los 44,7 M€. De este modo, la posición de caja neta al cierre del ejercicio se sitúa en 123,8 M€.