La patronal textil explota: «La gestión del Gobierno es catastrófica y sufriremos las consecuencias»

La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) alerta de que el sector no está pasando por un buen momento y carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la «falta de ayudas» y las trabas que suponen las medidas de ahorro energético para los negocios.

«La gestión que está llevando a cabo este Gobierno no puede ser más catastrófica. Está malgastando y no invirtiendo y vamos a sufrir las consecuencias de esto», asegura Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil. Además, añade: «Es vergonzosa la cantidad de impedimentos que pone, nos suben los costes de todo y no hay ni media ayuda».

Zamacola también insiste en que las medidas de ahorro energético darán la estocada final al sector textil, que ya está atemorizado por la previsión de que el consumo caerá notablemente por el inicio de una posible recesión. La patronal critica que los comercios tengan que hacer inversiones en, por ejemplo, cambiar las puertas para que cuenten con cierre automático.

Asimismo, recalca que las ventas se han visto dañadas por tener que poner el aire acondicionado por encima de 27 grados en verano. Y adelanta que poner la calefacción por debajo de 19 en invierno también tendrá consecuencias. «No sólo es incómodo para que el cliente se pruebe la ropa, es que los trabajadores están en condiciones completamente inadecuadas para poder poder ejercer su labor», defiende.

Subida de precios