Pánico al retirarse de Mercadona el producto más sano para adelgazar. Mercadona ha retirado por sorpresa uno de los producto que más le gustaba a sus «Jefes» y desde este mes de junio ya no va a estar disponible. Os explicamos a continuación de qué se trata, y en el caso de que como muchos otros clientes, fuerais asiduos a comprarlo os ofrecemos algunas alternativas también disponibles en este supermercado para que de este modo al menos podáis llenar la cesta de la compra, con la esperanza de que Mercadona lo recupere en algún momento.

Mercadona retira sus mejores galletas

Entre los muchos productos que Mercadona tiene a disposición de aquellos clientes que desean alimentarse con una dieta sana y equilibrada, siempre destacaron sus galletas digestivas, que no dejaban de ser una versión bastante similar a las famosas Digestive de Fontaneda, y que tuvieron tanto éxito que incluso lanzaron distintas variedades para que pudiéramos elegir aquella que más nos gustara.

Y ha sido precisamente una de estas versiones de galletas digestivas la que ahora ya no se encuentra en ninguna de las tiendas de Mercadona. Se trata de las galletas Digestive avena sabor manzana de Hacendado de las que hemos sabido que ya no están a la venta gracias a una clienta que no dudó en preguntar por redes sociales si habían sido retiradas. La respuesta de Mercadona fue afirmativa, contestando con un «ya no tenemos esas galletas» y sin aclarar si en un futuro las van a volver a tener dado que muchas veces retiran productos para meses después volver a lanzarlos.

De este modo, y a la espera de saber si la retirada es definitiva, no podemos hacer otra cosa que comprar el resto de galletas digestivas disponibles en Mercadona. El propio supermercado sugiere desde su cuenta de Twitter, que probemos las galletas Digestive de Avena Hacendado que se venden en un paquete de 425 gramos a un precio de 1,15 euros, así como las que tienen 0% azúcares añadidos, disponibles en un paquete de 400 gramos por 1, 30 euros. A estas le podemos añadir las galletas digestive que cuentan con un 23% de fibra, quizás las más saludables y recomendadas actualmente de todas. Disponibles en un paquete de 400 gramos por 1,45 euros.

Y si deseas poder probar algo distinto pero también de la gama digestive de Hacendado, nada como elegir las de chocolate, que tenéis en versión de chocolate con leche, o chocolate con avena en paquetes (cada uno) de 300 gramos y a un precio de 1 y 1,25 euros respectivamente.