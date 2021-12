La Nintendo Switch es una de las videoconsolas más vendidas en los últimos años, y todas sus versiones se han convertido en éxito de ventas, como la reciente OLED, agotada en prácticamente todas las tiendas. Hoy te mostramos el pack de Nintendo Switch que va a triunfar estas Navidades y que puedes encontrar al mejor precio en PCComponentes… ¡no pierdas la ocasión!.

PCComponentes cuenta con un amplio y muy interesante catálogo de productos, y como en este caso se suele hacer viral en muchas ocasiones por sus promociones especiales. En este caso, realmente lo está petando con un pack increíble al mejor precio que podrás ver en cualquier tienda, ya sea online o física.

El pack Nintendo Switch Ring Fit Adventure en PCComponentes

Se trata del pack con el que te llevarás no sólo la Nintendo Switch sino también el juego Ring Fit Adventure, un éxito en ventas de temática fitness con el que harás ejercicio, mucho ejercicio, sin apenas darte cuenta ya que estarás jugando. El pack incluye el Ring-Con, que es el aro necesario para jugar a este juego y en el que conectas los mandos para que registre tus movimientos.

El precio del pack Nintendo Switch Ring Fit Adventure en PCComponentes es actualmente de 349€, que es el mejor que puedes encontrar en el mercado.

¿Cómo es el juego Ring Fit Adventure?

Este juego trata de completar una aventura a través de varios niveles en un mundo de fantasía en el que tu personaje tendrá que derrotar a un dragón y sus aliados, algo que harás corriendo en el sitio para atravesar campos, saltando y atacando a tus enemigos de diferentes maneras para poder vencerlos y superar el juego.

En Ring Fit Adventure encontrarás un gran número de ejercicios, como saltos, sentadillas, flexiones… Todos realizados en un momento determinado que se te indicará para poder completar cada misión y seguir avanzando en el juego. Al terminar cada partida se mostrará cuántas calorías has quemado, cuántas sentadillas has realizado, los pasos que has “caminado”, el tiempo que has estado jugando y, en general, unos cuantos datos sobre el ejercicio realizado durante la partida.

El juego ofrece incluso ejercicios para hacer de calentamiento antes de comenzar la aventura, y también para enfriar el cuerpo cada vez que la terminas. ¿Lo mejor de todo? Estarás tan sumergido en la experiencia que ni te darás cuenta del ejercicio que estás haciendo, pero si lo haces con frecuencia tu cuerpo lo notará… ¡y mucho!.

Este juego es perfecto si quieres perder peso, son muchas las personas que se hicieron virales por haber perdido un gran número de kilos gracias a entregarse a este juego y, por supuesto, complementarlo con una buena alimentación y hábitos saludables.