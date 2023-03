Los outlets que tiene que visitar este fin de semana para hacerte con las mejores gangas del momento. Si tienes ganas de comprar ropa pero no deseas gastar un presupuesto excesivo, tienes la opción de comprar en los outlets, que ya están presentes en toda España y que suelen pertenecer además a tiendas realmente conocidas y de muy buena calidad. Comprar en uno de estos establecimientos supone no sólo un ahorro, sino que además colaboras con el medio ambiente ya que evitas que se hagan prendas nuevas o que las fabricadas no se desperdicien y por otro lado, puedes encontrar ropa de fuera de temporada que en las tiendas convencionales hace tiempo que se agotó. Es decir, que puedes dar con «joyas» que todo el mundo desea y que están ahí esperándote.

Los mejores outlets que puedes visitar este fin de semana

A pesar de que el fenómeno de los outlets parece reciente, ya que está ahora en pleno apogeo y son muchas las tiendas con descuentos especiales y prendas de fuera de temporada que se abren por todo el mundo, lo cierto que este tipo de comercio no es para nada nuevo. De hecho se originó en la década de 1930 en Estados Unidos, cuando muchas fabricas comenzaron a ofrecer a sus empleados productos especiales a precios más económicos.

Surgía así un modelo de negocio que fue evolucionando con el tiempo y que actualmente está muy de moda. Y es que a todo el mundo le gusta ir a los outlets a «ver que encuentra» ya que suponen una buena oportunidad para hacernos con ropa completamente nueva (nada que ver con las tiendas de segunda mano), pero a precios más económicos debido a que, como decimos, son artículos de fuera de temporada o puede que tengan alguna tara.

Así, si estás decidido a irte de compras y deseas conocer cuáles son los mejores outlets, toma nota de los siguientes.

Outlet de El Corte Inglés

Los outlets de El Corte Inglés, al igual que los centros El Corte Inglés, se encuentran repartidos en toda España aunque tal vez uno de los mejores y más grandes está en Sevilla (en la Ctra. Su Eminencia, 4,). En ellos podemos encontrar grandes descuentos en marcas propias como Sfera, Fórmula Joven o Easy Wear, pero tienen también grandes marcas como Levis, Adolfo Dominguez, Ralph Lauren o Polo.

Outlet de Mango

El outlet de Mango es uno de los más conocidos online, pero tienen también varias tiendas repartidas en distintos puntos de España. La más conocida de todas es la de la calle Fuencarral y también la de la Calle Girona en Barcelona. En ellas tienes prendas pertenecientes a colecciones pasadas a precios que a veces si comparas son hasta un 70% más económicas.

The Style Outlet

En los últimos meses y gracias sobre todo a las redes sociales, The Style Outlet ha logrado ponerse muy de moda. La gente recomienda este outlet a través de TikTok, y todo el mundo destaca la gran oferta de prendas y calzado que tienen, de marcas muy conocidas. Así, este es un outlet que reúne varias tiendas a la vez como Pull & Bear o Stradivarius así como empresas de alimentación como Haribo. Tienen varias tiendas aunque las más conocidas están en Getafe y Las Rozas en Madrid y la de Viladecans en Barcelona.

Sambil Outlet

Sambil Outlet es uno de los mejores outlets que puedes encontrar en Madrid. En este caso, se ubica en Leganés, y es de hecho un centro comercial en el que encontrar las mejores tiendas como todas las de Inditex, a través de For& Form que es parte del programa social de esta empresa, para la compra de ropa y accesorios a mejor precio. También dentro de este outlet puedes encontrar un outlet de El Corte Inglés y tiendas de otras marcas como Springfield, así como tiendas de alimentación, cosmética y perfumería.