Es oficial y tiene respaldo legal: los trabajadores pueden pedir un día de permiso retribuido cuando se mudan de casa

Los trabajadores pueden pedir un día de permiso retribuido cuando se mudan de casa, algo que ya es oficial y tiene respaldo legal. Es importante estar preparados para una situación que nos puede afectar a todos, en especial, en estos días en los que afrontamos un problema con la vivienda. Con una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de apostar claramente por una norma que ayuda al trabajador en estos días en los que cambiar de casa puede acabar siendo una realidad en breve. Se convertirá en la antesala de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver, los trabajadores pueden pedir un día de permiso por retribuido por este detalle que quizás no conocías.

Tiene respaldo legal y es oficial

Es oficial lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este cambio de casa que requiere tiempo y esfuerzos puede hacerse de una manera diferente, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber qué puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta de forma ejemplar.

Tiene respaldo legar no ir a trabajar para realizar una mudanza y cobrar el dinero. Cuando llegamos a una nueva ciudad o nos situamos cerca del trabajo o, simplemente decidimos dar un giro a nuestra vida y alejarnos un poco de la ciudad. Cualquier excusa es buena para saber los derechos de que disponen este tipo de eventos vitales que serán claves en estos días.

Si estás pensando en mudarte en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada detalle cuenta.

Pueden pedir un día de permiso los trabajadores si se mudan de casa

Este tipo de permiso nos permite realizar un trámite imprescindible, cambiar de sitio o de ciudad nuestras pertenencias sin necesidad de usar las vacaciones o de sufrir viendo como cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera que tocará saber lo que nos estará esperando.

Los expertos de mudanzas Alameda nos dan algunos detalles de este permiso que puede ser clave: «Según el artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores corresponde un día libre por traslado del domicilio habitual. Por lo tanto, como mínimo, tu empresa te tiene que dar un día libre (pagado) por motivo de tu mudanza. Aún así, es conveniente que revises tu convenio laboral. En algunos casos, en este documento se pueden indicar la posibilidad de disfrutar de más días libres teniendo además en cuenta si hay cambio de ciudad o no».

Además, nos explican los requisitos que deberemos cumplir para que podamos pedir este permiso que quizás hasta la fecha quizás no sabíamos:

Solicitar el permiso con al menos 15 días de antelación.

Justificar que se trata de un cambio de “domicilio”. Por lo tanto, de una residencia habitual a otra. No es válido para segundas residencias o casas de vacaciones.

Dependiendo de la empresa, es posible que soliciten un justificante de que, efectivamente, la mudanza se produce. Algunos documentos que pueden utilizarse como justificación son: certificado de empadronamiento, contrato de arrendamiento o escritura de compraventa, recibo de algún servicio como luz o agua. En algunos casos especiales (pero ya depende de cada empresa) el contrato de mudanza también puede ser válido.

En caso de que se sea funcionario o se pueda acceder a un convenio laboral distinto, el número de días puede incrementarse: «El tiempo establecido, como ya dijimos, es de 1 día. En ciertos convenios pueden ser 2. Por lo tanto, si necesitas más días para la mudanza, lo mejor es que negocies directamente con tu empresa o jefe. Si avisas con la suficiente antelación, normalmente serán comprensibles y es posible que podáis llegar a algún tipo de acuerdo (normalmente cambiando ese día por uno de vacaciones o asuntos propios)».

Este día de más puede ser clave para terminar estos pequeños detalles que pueden quedar cuando decidimos hacer un cambio de tendencia en estos días en los que cada gesto cuenta de forma ejemplar.