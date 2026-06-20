La psicología lo deja claro: la forma en que aprietas el puño dice mucho de tu carácter

La forma en que cierras el puño puede revelar más de tu personalidad de lo que imaginas, según un test que se ha hecho viral en redes sociales. Desde la perspectiva psicológica, la posición del pulgar guarda relación con diferentes rasgos de carácter y formas de reaccionar ante los conflictos. La idea parte de un gesto cotidiano: muchas personas cierran el puño de manera automática cuando están estresadas o sienten miedo. Partiendo de esta base, el test propone observar cómo queda colocado el pulgar al cerrar la mano para identificar diferentes perfiles de personalidad.

Estos tests surgieron a raíz de una idea asociada al psicólogo y biólogo estadounidense Roger W. Sperry, ganador del Premio Nobel, quien investigó las diferencias funcionales entre los dos hemisferios del cerebro. A partir de sus estudios, se difundió la creencia de que cada hemisferio del cerebro (izquierdo y derecho) influye de manera distinta en cómo pensamos y nos comportamos, y que uno de ellos puede llegar a ser más dominante en cada persona. A partir de este hallazgo, han surgido numerosas pruebas que relacionan pequeños gestos o elecciones cotidianas con la forma de pensar y los rasgos de cada individuo.

El test del puño revela tu personalidad

#Autoconocimiento #bienestar ♬ Summertime Sadness（氛围版） – Dirk @elcaminodepilar Ese gesto que haces sin pensar… también cuenta tu historia. 1. Cerrar el puño con el pulgar encima del índice Eres una persona sensible y soñadora, aunque a veces también un poco insegura. Te sientes más cómodo cuando te cuidan que cuando te toca cuidar a los demás. Para ti la sinceridad es súper importante y siempre te sale ayudar a la gente. Eres entusiasta, curioso, aventurero y te tomas la vida con bastante calma. Te gusta sentirte parte del grupo y caer bien a todo el mundo, pero precisamente por eso hay veces que algunos intentan aprovecharse de ti. Además, tienes mucha intuición con las personas. Te cuesta expresar lo que sientes, sobre todo con tu pareja, pero en el fondo lo único que necesitas es sentirte seguro. 2. Cerrar el puño con el pulgar por delante de los dedos Eres una persona extrovertida, con talento y bastante segura de sí misma. Tienes la autoestima alta y para ti es importante triunfar y conseguir lo que te propones. Curras duro y cuando se te mete algo en la cabeza, no paras hasta lograrlo. Eso sí, aunque por fuera parezcas fuerte, tienes un corazón bastante sensible y muchas veces eso hace que te cueste acercarte demasiado a la gente por miedo a salir herido o fracasar. En el amor, sueles darle demasiadas vueltas a los errores del pasado y eso hace que a veces pases por momentos bastante tristes. Te gusta más estar en pareja que solo, pero muchas veces eres tú mismo quien se pone trabas sin darse cuenta. 3. Cerrar el puño con el pulgar dentro Eres una persona creativa y con mucha fuerza interior. Seguramente se te da bien comunicarte con los demás y tienes una mezcla muy tuya entre lo emocional y lo práctico. Te encanta el arte, lo bonito y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. También puedes ser bastante sensible y, en algunos momentos, un poco manipulador sin darte cuenta. No te importa sacrificarse por alguien cuando de verdad te importa esa persona. Sueles ser alguien tranquilo, reservado, flexible y con un espíritu bastante libre, de los que se atreven a perseguir sus sueños. En el amor buscas paz, estabilidad y una relación que te haga sentir bien de verdad, igual que en tu vida en general. . . #Personalidad

Cerrar el puño con el pulgar encima del índice

Eres una persona sensible y soñadora, aunque en ocasiones también algo insegura. Te sientes más cómodo cuando recibes apoyo que cuando tienes que asumir tú el papel de cuidador. La sinceridad es clave para ti y siempre te nace ayudar a los demás. Eres curioso, entusiasta y con espíritu aventurero, y sueles vivir la vida con bastante calma. Te gusta encajar en los grupos y ser bien aceptado, aunque eso a veces hace que otros puedan aprovecharse de tu confianza.

Cerrar el puño con el pulgar por delante de los dedos

Eres una persona extrovertida, con talento y una gran seguridad en ti misma. Tienes una autoestima fuerte y te motiva alcanzar tus metas y destacar en lo que haces. Eres constante y cuando te propones algo, no sueles rendirte fácilmente. Sin embargo, detrás de esa imagen firme, hay una parte sensible que a veces te frena a la hora de abrirte a los demás por miedo a salir herido.

Cerrar el puño con el pulgar dentro

Eres una persona creativa, con una gran fuerza interior y una forma de ver la vida muy personal. Sueles tener facilidad para comunicarte y combinas bastante bien lo emocional con lo práctico. Te atrae el arte, la belleza y disfrutar de los pequeños detalles del día a día. En el amor, valoras la paz, la estabilidad y las relaciones que te aportan bienestar real.