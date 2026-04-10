Test de personalidad: elige una silla y descubre lo que revela sobre tu verdadera naturaleza especialmente en reuniones del trabajo

¿Alguna vez te has fijado en cómo, al entrar en una sala llena de gente, tu cerebro escanea rápidamente el lugar antes de que decidas dónde sentarte? Es casi como un imán. En este contexto, surge el test de personalidad de la silla que se ha hecho viral en redes sociales, que presenta una serie de sillas, ordenadas del 1 al 9, en torno al jefe de equipo en una reunión de trabajo.

Según la opinión de psicólogos, al realizar un test de personalidad, lo ideal es responder sin pensar demasiado, eligiendo manera espontánea y natural, guiada por una intuición o preferencia genuina. De este modo, los resultados son más reveladores.

El test de personalidad de la silla

#psicologia #test ♬ sonido original – Silvia Severino @silviaseverinopsico TEST DE LA SILLA DESCRIPCIÓN: 1a silla (a la izquierda del líder): Psicología: persona con alta autoconfianza, colaboradora, suele convertirse en el apoyo principal del líder. Rasgos: leal, cercana al centro de decisiones, disfruta estar al tanto de todo. 2a silla: Psicología: sociable y servicial, pero sin necesidad de destacar. Rasgos: equilibrada, con tacto, suele asumir el rol de conciliadora. 3a silla: Psicología: busca comodidad, participa con interés, pero rehúye la presión directa. Rasgos: analítica, buena escuchando, muy enfocada en el trabajo colectivo. 4a silla: Psicología: necesita tener una visión amplia del entorno y conservar su propio espacio personal. Rasgos: atenta, calmada, planificadora. 5a silla (frente al líder): Psicología: exigente, con espíritu competitivo y tendencia a cuestionar la autoridad. Rasgos: pensamiento autónomo, autoestima firme, suele dominar las conversaciones. 6a silla: Psicología: busca ser notada, pero prefiere evitar tensiones. Rasgos: inquisitivo, cuidadoso, diplomático, aunque con cierta distancia emocional. 7a silla: Psicología: un poco reservada, aunque con ganas de involucrarse. Rasgos: flexible, tranquila, muy pendiente del ambiente. 8a silla: Psicología: prefiere no llamar la atención ni colocarse en el centro. Rasgos: introspectiva, lógica, moderada y evita cualquier choque innecesario. 9a silla (La del líder): Psicología: aunque mantiene cierta distancia del foco, comparte rasgos con la primera silla. No es una “mano derecha” directa, pero sí alguien que busca estar más cerca del líder para ganar seguridad y entender mejor la dinámica. Rasgos: tranquila, atenta, estratégica; prefiere observar antes de actuar, pero su posición la impulsa a acercarse al centro de decisiones sin exponerse demasiado. Guarda esto para no olvidarte – – – – #curiosidades

El portal The Mind Journal compartió una foto con nueve sillas dispuestas en torno a la posición del jefe de equipo. La elección de una, u otra, influye en la personalidad y el trato hacia otros compañeros. En la imagen publicada por el portal, se puede observar las sillas del 1 al 4, y del 6 al 9, a la derecha y a la izquierda del jefe, mientras que la silla número 5, se encuentra frente a la del líder.

La silla 1 representa a quienes son cercanos y leales al jefe de equipo. La 2 busca armonía y colabora cuando se le requiere. Las 3 y 4 muestran mentalidad protectora o analítica, mientras que las 6 a 8 reflejan carácter reservado. La 9, similar a la 1, busca proximidad y seguridad.