Un nutricionista habla claro del tomate de Mercadona y confirma lo que todos pensaban: «Sin sentido»

Uno de los alimentos o ingredientes que más se venden en supermercados como Mercadona es el tomate en lata. Ya sea triturado, el más vendido, o también entero, el tomate en lata es un producto versátil que podemos usar para todo tipo de recetas y que además es protagonista cuando se trata de hacer sofritos. Sin embargo, mucha gente pone en duda su calidad nutricional debido a los supuestos niveles de azúcar que contiene, algo que ha sido analizado por un nutricionista con el fin de arrojar algo de luz frente a un mito que parece bastante infundado.

En concreto, el tomate triturado de Mercadona, bajo la marca Hacendado, ha sido el centro de atención tras la publicación de un vídeo en TikTok del nutricionista Mario Ortiz. En el vídeo, se explica claramente el porqué del nivel de azúcar de la lata de tomate grande con respecto a la pequeña ya que es bastante similar y también que sucede con los azúcares añadidos que está presentes en este tipo de producto. Algo que ha alarmado desde hace tiempo a algunos consumidores preocupados por si el tomate que se vende en Mercadona no es de calidad, o el impacto que puede tener en la dieta. Sin embargo, Ortiz ha querido aclarar lo que ocurre con el azúcar del tomate y a qué se corresponde dejando claro además que consumir este tipo de tomate es del todo recomendable y no afecta en nada malo a nuestra salud. De hecho, compara tenerle miedo al azúcar en las latas de tomate, con el miedo a que nos caiga un meteorito en casa.

Un nutricionista habla claro del tomate de Mercadona

En el vídeo de Mario Ortiz, conocido en redes como @marioortiznutricion, se deja claro que la teoría de quienes piensan que el tomate de Mercadona no es saludable porque en su lista de ingredientes lleva azúcar, es totalmente infundada. En concreto, la lata grande tomate triturado lleva 4,4 gramos de azúcar, algo que provoca cierto rechazo para algunos consumidores que consideran que es una cantidad excesiva de azúcar. Pero tal y como muestra Ortiz en su vídeo, aunque en la lista no aparece, la lata de tomate pequeña tiene en realidad 4 gramos de azúcar. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente?.

Ortiz explica en su vídeo que el tomate ya tiene azúcares naturales que se corresponden con esos 4 gramos por lata. Esto quiere decir, que el azúcar añadido en la lata grande, y que tanto preocupa a algunos consumidores, es de 0,4 gramos. Una cantidad mínima que según aclara el nutricionista, debe servir para corregir la acidez del tomate o también para que se conserve mejor. De este modo, esta mínima cantidad de azúcar, según el especialista, no debería ser motivo de preocupación para los consumidores, ya que su inclusión tiene un sentido práctico más que perjudicial.

El mensaje del nutricionista es entonces claro: el azúcar presente en estos productos, en la mayoría de los casos, no es añadido de forma masiva ni peligrosa, sino que muchas veces se encuentra de manera natural en los tomates o se utiliza en cantidades ínfimas para prolongar la vida útil del alimento y prevenir problemas como el crecimiento de patógenos.

El contenido de azúcar en el tomate triturado

A raíz de lo explicado por Ortiz, debemos de tener entonces claro que cuando se analiza el contenido de azúcar de productos como el tomate triturado, es esencial distinguir entre los azúcares intrínsecos y los añadidos. Los tomates, por naturaleza, contienen azúcares. Estos azúcares no son malos per se, y su concentración puede variar dependiendo de factores como el tipo de tomate y el proceso de elaboración del producto. En el caso de los tomates triturados, el proceso de concentración puede llevar a una mayor proporción de azúcar por cada 100 gramos debido a la reducción del agua. Esto no significa que se esté añadiendo más azúcar de manera artificial, sino que, al eliminar agua del tomate, el azúcar naturalmente presente se concentra más.

Por otro lado, el pequeño porcentaje de azúcar añadido que se menciona en el producto de Mercadona (0,4 gramos en la lata grande) cumple una función imprescindible. En muchos alimentos envasados, especialmente en productos a base de tomate, una pequeña cantidad de azúcar ayuda a equilibrar la acidez del tomate y también actúa como conservante. El objetivo es mantener el producto fresco durante más tiempo, evitando la proliferación de bacterias o mohos que podrían ser perjudiciales para la salud. Mario Ortiz subrayó que este uso es común en la industria alimentaria y no debe ser motivo de alarma entre los consumidores.

En resumen podemos decir que el hecho de que un alimento contenga azúcares no significa automáticamente que sea perjudicial. En el caso del tomate triturado de Mercadona, los azúcares mencionados en la etiqueta incluyen tanto los que están presentes de manera natural en el tomate como los añadidos en pequeñas cantidades. Es importante distinguir entre ambos y, sobre todo, no caer en la trampa de eliminar ciertos alimentos de la dieta basándose únicamente en el contenido de azúcar que aparece en las etiquetas.