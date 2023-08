El nuevo timo relacionado con mascotas extraviadas que la Guardia Civil quiere que conozcas

Los timos y estafas están cada día más presentes en la sociedad, especialmente con las nuevas tecnologías, ya que hacen más fácil el acceso a un mayor número de personas, muchas de ellas sin muchos conocimientos en seguridad tecnológica, por lo que son las víctimas perfectas para las estafas digitales. Te contamos cuál es el timo de las mascotas perdidas, uno de los que más se ha detectado en las últimas semanas en diferentes lugares de España y que es un palo muy grande si te conviertes en una de las víctimas… ¡toma nota!.

Así es el timo de las mascotas perdidas que ya está en España

La Guardia Civil suele alertar en sus redes sociales y página web sobre los diferentes timos y estafas que se detectan, explicando todo el proceso de engaño para que los ciudadanos puedan tener precaución y no caer en la trampa si la estafa en cuestión llega a ellos. En este caso, la advertencia está específicamente destinada a los dueños de mascotas perdidas, ya que los delincuentes en este caso se aprovechan precisamente de este grupo de personas.

El timo de las mascotas está funcionando muy bien para los delincuentes, una estafa que consiste en que los delincuentes rebuscan en las ciudades los típicos carteles que se ponen sobre mascotas perdidas, o en las redes sociales, y llaman al teléfono que figura en el cartel para decir que han encontrado al animal en cuestión. El problema es que dicen que esa mascota la tiene a la venta otra persona y que para poder hacérsela llegar tienen que pagar 100-200 euros ya que esa persona no tiene ese dinero para enviarlo por adelantado y recuperarlo al entregar la mascota después.

Por supuesto, una vez que la víctima paga el dinero para recuperar a su mascota, eso nunca sucede, peor aún, recibe una nueva llamada telefónica del estafador en el que no sólo le informa de la estafa y le confiesa que no tiene ni idea de dónde está su mascota si no que también se burla de haberlo hecho.

Un detenido por usar este timo

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación a este timo, un hombre de 41 con antecedentes que había estafado con este procedimiento a varias personas en diferentes puntos de España, todas las víctimas gracias a carteles que habían colgado en las redes sociales para poder encontrar a sus mascotas.