Nuevas cantidades confirmadas: ya se sabe lo que van a subir las pensiones

Las pensiones se dividen en contributivas y no contributivas. Las contributivas son las que la mayoría de la población percibe, ya que requieren un mínimo de 15 años de cotización a la Seguridad Social. En cambio, las no contributivas se destinan a quienes no han alcanzado este mínimo, sirviendo como una protección contra la pobreza extrema. Este año, las pensiones no contributivas se revalorizaron un 6,9%, mientras que las contributivas aumentaron un 3,8%. La próxima subida de pensiones se llevará a cabo el 1 de enero de 2025, y se esperan más detalles el 28 de noviembre y el 13 de diciembre, cuando se publique el dato de la inflación. Se anticipa que las pensiones contributivas se incrementarán en un 3%.

La razón principal detrás del incremento de las pensiones es la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), que refleja el aumento en los precios de bienes y servicios. Según la OCU, en los últimos años, los precios han aumentado hasta un 38%, lo que ha complicado la situación económica de muchos. En respuesta a esta situación, se han revalorizado diversas ayudas, así como el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones, para ayudar a los más afectados.

Subida de las pensiones en 2025

Desde el año 2013, España ha ido modificando los criterios para alcanzar el 100% de la pensión con el objetivo de implementar una mejora progresiva en la calidad de vida de los pensionistas. Para el año 2025, se prevén cambios significativos, como la introducción del complemento de brecha de género, que aumentará las pensiones en un 10% adicional, además de la revalorización anual basada en el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Para cobrar el 100% de la pensión, se requieren 38 años y tres meses de cotización si se desea jubilarse a los 65 años, o haber cumplido 66 años y ocho meses. Aunque la cuantía de la pensión dependerá de la base de cotización, las mujeres pensionistas podrían beneficiarse especialmente de esta reforma, logrando así una jubilación más justa que disminuya la histórica disparidad salarial que han enfrentado en su vida laboral.

La revalorización de las pensiones se ha mantenido desde 2022, y el ajuste de las pensiones contributivas para 2025 se calculará según la variación del IPC medio entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. El incremento exacto se revelará el 28 de noviembre, con el dato final del IPC confirmado el 13 de diciembre, fecha en la que también se hará pública la revalorización definitiva.

Cuantía

Un cambio notable que entrará en vigor en 2025 es la revalorización de la pensión máxima. A partir del 1 de enero, la pensión máxima se ajustará al IPC, añadiendo 0,115 puntos porcentuales adicionales. Este incremento se mantendrá anualmente hasta 2050, y entre 2051 y 2065 se implementarán incrementos adicionales, logrando que la pensión máxima aumente un 20% en total durante este periodo. Actualmente, la pensión máxima se sitúa en 3.175,04 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 44.450,56 euros al año.

Respecto a las pensiones en general, se espera un aumento significativo, especialmente para las mujeres, quienes verán un incremento del 10% sobre su pensión, además de la revalorización vinculada al IPC. Por ejemplo, si una mujer recibe 1.200 euros mensuales, con el incremento adicional su pensión ascendería a 1.320 euros. Las pensiones contributivas, que abarcan jubilación, incapacidad permanente y viudedad, continuarán ajustándose anualmente en función del IPC. Se estima que el incremento para 2025 podría ser del 3,06%, aunque el dato exacto se conocerá en noviembre.

Las pensiones mínimas, tanto de jubilación como de viudedad, también aumentarán para garantizar que alcancen el 100% del umbral de pobreza para 2027. Esto implica que para los beneficiarios de 65 años o más sin cónyuge, se fijará en 11.552,80 euros anuales; con cónyuge a cargo, en 14.466,20 euros; y con cónyuge no a cargo, en 10.966,20 euros. Las pensiones no contributivas, que incluyen jubilación e invalidez, se orientan a alcanzar el 75% del umbral de pobreza, estableciendo un importe anual de 7.250,60 euros, lo que representa una revalorización del 6,9%.

El cálculo del importe de la pensión se basará en los últimos 25 años de cotización, manteniendo así la estructura que permite a los pensionistas recibir un monto acorde a su trayectoria laboral.