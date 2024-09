Nueva pensión de 500 euros para amas de casa: los 2 requisitos para solicitarla

En España, existen dos tipos de pensiones: contributivas y no contributivas. Las pensiones contributivas están destinadas a quienes han cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social, mientras que las pensiones no contributivas (de invalidez y de jubilación), son para aquellas personas que no han alcanzado ese tiempo de cotización o que no han cotizado nunca. Un ejemplo de esto son las amas de casa, un colectivo históricamente invisibilizado que, a pesar de su arduo trabajo en el hogar y el cuidado de familiares, no ha tenido acceso a pensiones hasta hace poco.

Para acceder a una pensión no contributiva de jubilación es necesario cumplir con ciertos requisitos. El solicitante debe tener 65 años o más, residir en España por al menos 10 años (dos de los cuales deben ser consecutivos antes de la solicitud), y tener ingresos anuales inferiores a 7.250,60 euros en 2024. Si vive con familiares, se aplican límites de ingresos conjuntos, que varían según el número de personas en el hogar. Por ejemplo, en un hogar de dos personas, los ingresos deben ser inferiores a 12.326,02 euros anuales. Esta pensión es incompatible con otras ayudas similares, y su importe puede alcanzar los 517,90 euros al mes.

Pensión no contributiva para amas de casa

La pensión no contributiva es una ayuda económica dirigida a personas jubiladas o con invalidez que no han cotizado a la Seguridad Social o no han alcanzado el tiempo mínimo necesario para acceder a una pensión contributiva. Su propósito es asegurar un ingreso básico y ofrecerles acceso a asistencia médica y farmacéutica gratuita, financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Existen dos modalidades de pensiones no contributivas: la de jubilación, para mayores de 65 años sin cotizaciones suficientes, y la de invalidez, para personas entre 18 y 65 años con una discapacidad igual o superior al 65%.

Requisitos

La pensión no contributiva de jubilación está destinada a los mayores de 65 años que no han alcanzado las cotizaciones mínimas para acceder a una pensión contributiva. Entre los requisitos principales para obtenerla, es necesario haber residido en España durante al menos diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente previos a la solicitud. Además, los ingresos anuales del solicitante no pueden superar los 7.250,60 euros en 2024. Si la persona vive con familiares, estos ingresos combinados deben estar por debajo de ciertos límites, que varían en función del número de convivientes.

La unidad económica se forma cuando el beneficiario vive con cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, como padres o hijos. En hogares donde convivan sólo con su cónyuge o parientes de segundo grado, los ingresos totales deben ser inferiores a 12.326,02 euros si son dos personas, 17.401,44 euros si son tres, y 22.476,86 euros si son cuatro. Sin embargo, si entre los convivientes hay familiares de primer grado, como hijos o padres, los límites económicos son más altos, alcanzando hasta 30.815,05 euros para dos personas o 43.503,60 euros si son tres.

La cantidad recibida también depende del número de beneficiarios dentro de la unidad familiar, aunque nunca será inferior a 1.812,65 euros anuales, que representa el 25% de la pensión total para 2024.

Solicitud

La responsabilidad de gestionar y reconocer el derecho a recibir una pensión no contributiva recae en las comunidades Autónomas que han asumido las funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En el caso de Ceuta y Melilla, esta tarea se lleva a cabo directamente por el Imserso. Los interesados pueden presentar su solicitud en las oficinas de Servicios Sociales de sus respectivas Comunidades Autónomas, en el Imserso o en cualquier oficina de la Seguridad Social.

Cuantía

En 2024, el importe anual total de las pensiones no contributivas por jubilación se establece en 7.250,60 euros, equivalentes a 517,90 euros al mes distribuidos en 14 pagas.

La cantidad que recibe cada beneficiario se calcula en función de esta cuantía total y se ajusta según el número de pensionistas en la misma unidad económica de convivencia, así como los ingresos personales de todos sus integrantes. Sin embargo, esta cuantía individual no puede ser inferior al 25% del importe total, lo que en 2024 se traduce en un mínimo de 1.812,65 euros anuales, o 129,48 euros mensuales.

Incompatibilidades

La pensión no contributiva de jubilación es incompatible con diversas ayudas y subsidios. En primer lugar, no puede coexistir con la pensión no contributiva de invalidez ni con las pensiones asistenciales. Además, es incompatible con los subsidios que garantizan ingresos mínimos y con aquellos destinados a la asistencia personal, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que regula los derechos de las personas con discapacidad. También se excluye la posibilidad de recibir la asignación familiar por hijos a cargo que sean mayores de 18 años y tengan una discapacidad igual o superior al 65%.

En definitiva, las pensiones no contributivas son esenciales para garantizar ingresos mínimos a quienes no han cotizado a la Seguridad Social, como las amas de casa, brindando apoyo en la jubilación e invalidez.