La lucha entre GARCÍA CARRIÓN y la D.O. de Valdepeñas por el etiquetado específico sigue adelante, aunque ya hay una primera conclusión al respecto. Concretamente, según ha indicado en un comunicado la compañía de Jumilla, los tribunales les han dado un nuevo espaldarazo mEl Juzgado apercibe a la D.O. Valdepeñas con la imposición de multas coercitivas y poder incurrir en un delito de desobediencia en caso de volver a obstaculizar o impedir en el futuro la utilización de las contraetiquetas específicas a los operadores de la D.O. Valdepeñas que así lo deseen.ás dándole la razón en su denuncia contra el fraude de las etiquetas genéricas.

Concretamente, según denunció la compañía bodeguera, la D.O. de Valdepeñas de pedir etiquetas genéricas de «Tinto» sin año y ponerlas en vinos etiquetados como «Crianza», «Reserva» y «Gran Reserva». Este fraude era posible, explica el mismo comunicado, por la existencia de una etiqueta genérica para todos los vinos «Tintos», que no especificaba ni el tipo ni el año del vino, como venía reclamando GARCÍA CARRIÓN.

Esta batalla, si miramos atrás, empezó en el verano pasado, momento en el que los productores y GARCÍA CARRIÓN tenían previsto abandonar la junta directiva, así como la asociación profesional del sector si no se cambiaban los estatutos con el fin de que se eliminase el contraetiquetado genérico que, según investigaba la Fiscalía, se habría usado para vender vino del año como «crianza», «reserva» o «gran reserva».

Tras una investigación judicial, la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia presentada por Fiscalía para investigar a las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, Bodegas Navarro López, Bodegas Fernando Castro, a los propios GARCÍA CARRIÓN y los administradores del patronato.

Por ello, hoy el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdepeñas ha acordado requerir a la D.O. de Valdepeñas para que «de forma inmediata proceda a dar cumplimiento a lo acordado en el auto de fecha 19 de noviembre de 2020».

El citado auto ya acordó que el operador de la D.O. Valdepeñas que lo desee pueda poner las contraetiquetas específicas para Reserva y Gran Reserva, permitiendo referenciar con la añada las contraetiquetas de vino. De este modo, el Juzgado apercibe a la D.O. Valdepeñas con la imposición de multas coercitivas y poder incurrir en un delito de desobediencia en caso de volver a obstaculizar o impedir en el futuro la utilización de las contraetiquetas específicas a los operadores de la D.O. Valdepeñas que así lo deseen.