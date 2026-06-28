Las bolsas estadounidenses continúan cerca de máximos históricos impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, pero las elevadas valoraciones están llevando a las gestoras a ampliar el foco y buscar oportunidades fuera de Wall Street.

En ese contexto, la renta variable asiática y la deuda de mercados emergentes se perfilan como dos de las principales alternativas para los inversores.

Desde DWS consideran que el mercado está prestando demasiada atención a los gigantes tecnológicos estadounidenses y pasando por alto a quienes suministran la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Taiwan y Corea en el punto de mira

«Cuando se habla de inteligencia artificial, lo primero que viene a la mente, casi inevitablemente, son los gigantes tecnológicos estadounidenses, sin embargo, los principales beneficiarios tienen su sede en Asia; más concretamente, en Taiwán y Corea», afirman los expertos.

Según la gestora, muchas compañías de ambos mercados se han convertido en proveedores esenciales de semiconductores y componentes para centros de datos, lo que mantiene elevada la demanda y favorece un crecimiento de beneficios que todavía no se refleja plenamente en las valoraciones bursátiles.

«A pesar de estas impresionantes cifras, el potencial alcista sigue intacto», sostienen desde DWS, además de que las valoraciones siguen siendo relativamente moderadas, a pesar de las fuertes subidas de precios, debido en gran medida al crecimiento excepcionalmente dinámico de los beneficios empresariales.

La gestora explica que el consenso espera que los beneficios de las empresas taiwanesas aumenten un 35% este año y otro 23% el próximo, mientras que en las compañías del índice Kospi el crecimiento previsto alcanza el 168%.

No obstante, DWS también advierte de los riesgos que acompañan a esta oportunidad, motivados por la dependencia del mercado de valores estadounidense.

«Si la actividad inversora en la expansión de la IA en EEUU se ralentizara, esto tendría un impacto negativo significativo en los mercados de valores de Taiwán y Corea», señalan.

Deuda emergente en el radar

El renovado interés por los mercados emergentes no se limita a la renta variable. Desde Vontobel consideran que la mejora del escenario macroeconómico también está devolviendo atractivo a la renta fija emergente tras varios años marcados por la salida de capitales.

Adrian Bender, de Vontobel, sostiene que el sentimiento de mercado ha mejorado notablemente durante el último año.

«La narrativa del ‘aterrizaje brusco’ que dominó los mercados en la primavera de 2025 se ha desvanecido en gran medida, sustituida por unas perspectivas significativamente más constructivas», señala Bender.

El experto destaca que los mercados emergentes afrontan este nuevo ciclo desde una posición más sólida que en etapas anteriores gracias al fortalecimiento de sus fundamentos macroeconómicos.

«Muchos países han reforzado significativamente sus amortiguadores macroeconómicos, sobre todo mediante el aumento de las reservas de divisas», explica.

A ello se suman las recientes sorpresas positivas en materia de inflación y la estabilización de las expectativas de crecimiento favorecen el comportamiento de esta clase de activos, mientras los inversores vuelven progresivamente a aumentar su exposición.

El futuro con un dólar más debil

«Tras un prolongado periodo de salidas entre 2022 y principios de 2025, la clase de activos experimentó un fuerte cambio de tendencia en la segunda mitad de 2025, con el regreso de las entradas», afirma Bender.

Sin embargo, no todo está escrito y los expertos señalan a la evolución del dólar como uno de los principales factores a vigilar.

Aunque Vontobel no anticipa un escenario claramente bajista para la divisa estadounidense, sí considera que los persistentes y no abordados déficits de EEUU podrían conducir estructuralmente a una tendencia moderadamente bajista del dólar frente a una amplia cesta de divisas de mercados emergentes.