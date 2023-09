No es la playa de Benidorm, es Mercadona. El minuto antes del caos en el supermercado que parecía un encierro

Mercadona es la cadena de supermercados líder en España, con una cuota de mercado del 25,5%1 y más de 1.600 tiendas repartidas por todo el territorio nacional. Su éxito se basa en ofrecer productos de calidad a precios competitivos, así como en contar con una legión de fieles clientes que confían en su marca propia, Hacendado, y en sus constantes novedades. Sin embargo, este fenómeno de masas también tiene su lado oscuro, y es que a veces se producen situaciones que hacen que estos supermercados sean lo más parecido a una playa en hora punta. Toma nota porque os mostramos el minuto antes del caos en el supermercado que parecía un encierro y que os va a dejar atónitos.

No es la playa de Benidorm, es Mercadona

Si eres cliente habitual de Mercadona es posible que siempre vayas cuando tienes tiempo. Ya sea una vez sales del trabajo, antes de ir a casa a comer o tal vez, el fin de semana, pero en el caso de que decidas ir a primera hora algún día, quizás quieras pensártelo dos veces tras ver el vídeo que ya es viral en redes y que muestra la aglomeración y estrés en las entradas de Mercadona antes de abrir.

El video fue publicado por el usuario de Tik Tok Andrés Vázquez, bajo el título de «El Mercadona a las 08.59» y en él se ver a un grupo de personas, mayoritariamente de edad avanzada, esperando impacientes a que se abran las puertas del supermercado.

En el vídeo, que ya acumula más de 1,3 millones de reproducciones y miles de comentarios, se escucha la voz de la megafonía anunciando «Vayan pasando, por favor», mientras los clientes se apresuran a entrar con sus carros, algunos incluso corriendo. La escena recuerda a esas míticas imágenes que salían en la televisión cada vez que El Corte Inglés daba por inauguradas sus rebajas hace veinte años, cuando la gente se agolpaba a las puertas de los grandes almacenes para aprovechar los descuentos y las ofertas.

¿Pero qué motiva a estas personas a madrugar y hacer cola para entrar en Mercadona? Qué duda cabe que si no tienes que ir a trabajar es mejor comprar temprano para así aprovechar el día, pero también es evidente que siendo Mercadona, habrá productos que la gente no querrá dejar escapar, o tal vez es lo mejor si quieres producto fresco y deseas poder elegir entre lo que está recién puesto y no lo que les quede pasadas las horas.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Mercadona sigue siendo el rey indiscutible de los supermercados en España, y sus clientes no dudan en demostrarlo con su fidelidad y su entusiasmo.