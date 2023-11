No esperes al Black Friday: Alcampo está vendiendo todo el stock de este televisor a 110 €

Si deseas poder disfrutar del cine, las series, o el fútbol en directo, se hace necesario tener un buen televisor en casa y en el caso de que estés pensando en hacerte uno durante el Black Friday para así ahorrar dinero, seguro que te gustará saber que uno de los mejores televisores de Alcampo está ahora a un precio que resulta del todo increíble. Así es, Alcampo adelanta su Black Friday y vende todo el stock de este televisor a 110 €.

El Black Friday se adelanta en Alcampo con este televisor

Si estás pensando en renovar tu televisor, no dejes pasar esta oportunidad que te ofrece Alcampo. Por menos de 110 €, puedes llevarte a casa un televisor de 32 pulgadas LED QILIVE Q32H231B HD READY, con TDT T2, USB reproductor, 3HDMI y 60HZ. Se trata de una oferta irresistible, ya que se trata de un descuento del 50% sobre su precio original de 219 €. Pero date prisa, porque solo quedan unas pocas unidades en stock y se agotarán pronto.

El televisor QILIVE Q32H231B es un modelo de gama media que te ofrece una buena calidad de imagen y sonido, con una resolución HD READY de 1366 x 768 píxeles y una potencia de sonido de 2 x 8 W. Además, cuenta con varias opciones de conectividad, como TDT T2, que te permite sintonizar los canales de la televisión digital terrestre, USB reproductor, que te permite reproducir tus archivos multimedia desde una memoria externa, y 3HDMI, que te permiten conectar otros dispositivos como consolas, reproductores o portátiles. Tiene una clasificación energética E y un consumo anual estimado de 45 kWh.

El televisor QILIVE Q32H231B tiene un diseño elegante y moderno, con un marco fino y unas dimensiones de 73 x 43 x 8 cm. Su peso es de solo 4 kg, lo que facilita su instalación y transporte. Puedes colocarlo sobre un mueble o colgarlo en la pared con un soporte compatible. El televisor viene con un mando a distancia, un cable de alimentación y un manual de instrucciones.

No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad única que te ofrece Alcampo. Por solo 109 €, puedes tener en tu salón un televisor de 32 pulgadas LED QILIVE Q32H231B HD READY, con todas las prestaciones que necesitas para disfrutar de tus programas, películas y juegos favoritos. Pero recuerda que se trata de una oferta limitada al stock disponible y que se acabará pronto. Así que no esperes al Black Friday y haz tu pedido cuanto antes en la web de Alcampo o en tu tienda más cercana. No te arrepentirás.