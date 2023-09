Hacienda No cuentes con la ayuda de los 200 euros. El comunicado más desconcertante de Hacienda

A principios de 2023, el Gobierno anunció una ayuda de 200 euros en un pago único para las familias de bajos ingresos. Sin embargo, el plazo para solicitarla finalizó el 31 de marzo y a día de hoy, aun cumpliendo todos los requisitos, hay quienes no han cobrado la ayuda. Incluso algunos solicitantes denuncian que no han recibido ninguna respuesta acerca de si recibirán o no la ayuda, a pesar de que el 30 de junio era la fecha límite de resolución.

En los últimos días, se ha difundido la noticia de que Hacienda había ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre para notificar las resoluciones y realizar el pago de 200 euros. Sin embargo, ha resultado ser falsa.

El comunicado de Hacienda sobre la ayuda de 200 euros

Ante esta situación, Hacienda se ha visto obligada a emitir un comunicado que ha generado un gran desconcierto.

«Efectivamente, no existe ningún plazo nuevo establecido por la Agencia Tributaria para las denegaciones. Nosotros creemos que eso lo publicó alguien confundieron el plazo de la primera ayuda del año 2022 con la actual. Y desde entonces, varios medios lo han replicado. Pero no es cierto que eso se haya transmitido desde la AEAT».

Y añade: «Ahora mismo, la Agencia continúa estudiando y resolviendo las peticiones de ayuda. En algunos casos, ha habido que esperar al final de la campaña de la Renta para estudiar y cotejar algunas solicitudes».

Finaliza: «Hasta que alguien no reciba una carta con la denegación, no se puede decir que no se le conceda. Se enviarán cartas a todos los que tengan una resolución negativa. Y todos tendrán la opción de recurrir. Pero no hay un plazo establecido ni nada parecido. En definitiva, lo que hay es un proceso que sigue su curso: quedan ayudas por conceder y queda todo el proceso de remisión de cartas denegatorias contra las que se puede alegar y, en su casa, recurrir», según recoge el sitio ‘Pedir Ayudas’.

Cabe señalar que en el mes de septiembre la tramitación de la ayuda se ha agilizado, pero todavía son muchos los solicitantes que están a la espera de recibir la resolución o el pago de 200 euros.

Según Hacienda, el principal motivo de denegación se debe a que muchas personas que reciben el complemento a la infancia desconocían que no podían pedir este ayuda. Además, durante el 2022 los solicitantes tenían que estar dados de alta en la Seguridad Social, por cuenta propia o ajena, o ser beneficiarios de la prestación por desempleo.