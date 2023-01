El mueble de las rebajas de Zara Home que le dará vida a tu casa: se está agotando

Las rebajas de invierno de Zara están a punto de finalizar, también en sus tiendas Zara Home de modo que si todavía deseas aprovecharlas no esperes más ya que de hecho, es ahora cuando te vas a poder hacer con el mueble de las rebajas de Zara Home que le va a dar vida a tu casa. Un producto que se está agotando porque se vende a un precio increíble y se ha convertido ya en el más deseado de todos.

Zara Home tiene un mueble rebajado con el que está arrasando

Las rebajas de Zara Home son toda una oportunidad para poder encontrar sus bonitos productos de decoración a precios increíbles, pero puede que creas que a estas alturas ya no tienen gran cosa cuando en realidad, basta con darse una vuelta por sus tiendas o de hecho, navegar por su tienda online para descubrir que el mejor mueble de todos todavía está rebajado, así que nada como comprarlo ahora que quedan apenas unos días para que se cierre este periodo invernal de descuentos.

Nos estamos refiriendo al mueble que os mostramos en imagen. El banco de teka trenzado y que cuenta además con madera para un diseño realmente increíble. Es tan bonito que vas a querer tenerlo y allí donde lo coloques lograrás que la estancia en cuestión cambie por completo sumando elegancia, estilo y autenticidad. Sus medidas son 46 cm de alto x 107 cm de ancho y 45 cm de fondo.

Gracias a su diseño de ratán trenzado nos recuerda un poco a los muebles de estilo «vintage» que hemos visto en muchas películas y también de alguna manera, nos trae a la mente lo mejor del verano, con muebles similares pero para la terraza.

Este es el banco ideal para que lo coloques por ejemplo, a los pies de tu cama, o también le podrás sacar mucho partido si lo colocas en la entrada de casa o porqué no en la propia terraza o en tu balcón.

Se vende en una sola pieza, de modo que no necesitará montaje y al estar fabricado en materiales naturales, vas a tener que limpiarlo de forma sencilla y sin productos químicos. Un poco de agua con jabón será suficiente para lograr que esté siempre perfecto. No olvides eso sí, secarlo siempre con un paño limpio y no lo dejes al sol si no quieres que le cambie el color o se deteriore.

¿A qué esperas? Es el banco con el que siempre habías soñado para tu hogar y puede ser tuyo ahora por un precio rebajado de 129 euros, así que no lo dejes escapar antes de que se agote.