El método de Hacienda para detectar si haces esto con tu dinero

¿Guardas dinero en casa para poder hacer pagos en efectivo? Tener dinero en casa en condiciones normales no tiene que ser un problema. Aún con ello, Hacienda tiene interés en saber de dónde sale ese dinero y para saber su origen cuenta con la ayuda de las transacciones bancarias.

Los bancos tienen constancia y registro de todos los movimientos de las cuentas de sus clientes y se mantienen en contacto con Hacienda en ciertas ocasiones. No todas las transacciones son controladas por estas entidades, pero sí que las más sospechosas se tienen que informar a esta entidad, para que puedan llevar un control de las mismas.

Los bancos informan a Hacienda de estos movimientos

Las entidades bancarias informan de estos movimientos sospechosos para así evitar actividades delictivas, como blanqueo de capitales o fraude con la entidad. Por ello, llevan un control que alerta de estos posibles movimientos que llaman la atención de las entidades que lo controlan.

Para actuar según la ley, Hacienda se basa en el funcionamiento de la Ley General Tributaria. El artículo 93 de esta ley y según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado obliga a las entidades «a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas»

Ante estas obligaciones y control, muchos se preguntan cuál es el límite o qué considera Hacienda que es una cantidad sospechosa. Es decir, qué movimientos alertan a las entidades bancarias de una actividad sospechosa en las cuentas de sus clientes. En este caso, se establece que Hacienda quiere tener constancia de todos los movimientos de los billetes de 500 euros, pues estos se relacionan estrechamente con los actos delictivos que intentan evitar.

También, se informará de las retiradas de dinero e ingresos de capital por cantidades de 3.000 euros o superiores, pues estas se consideran cifras más elevadas de lo normal y se tendría en cuenta como una actividad sospechosa por parte de la persona. En tal caso, se podrá reclamar la justificación del origen de estas retiradas o ingresos, para que el usuario pueda demostrar su validez.

Es decir, los usuarios podrán realizar estas transacciones en su cuenta, pero se informará de las mismas a Hacienda y se puede pedir un documento o una prueba del origen de esa cantidad. Si el usuario puede demostrar que no se trata de una actividad delictiva, no tendría que suponer un problema.

En el caso de cantidades más pequeñas, estas no suelen suponer un problema con Hacienda, pues no las consideran sospechosas y no se lleva un control tan exhaustivo de las mismas. Por ello, podrás efectuar tus ingresos y retiradas de dinero con normalidad, pero siempre teniendo en cuenta este detalle con Hacienda. Este es un método de control financiero del Estado para intentar acabar con actos delictivos relacionados con grandes cantidades de dinero, por lo que se lleva un control desde las propias entidades bancarias.