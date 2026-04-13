La derrota de Viktor Orbán en Hungría y, por ende, la victoria de su rival Peter Magyar ha provocado el optimismo en el mercado de divisas. De golpe, los húngaros han visto aumentar su poder adquisitivo. En concreto, la moneda nacional, el forinto, se ha disparado un 3,77% frente al euro tras conocerse los resultados de los comicios electorales de este domingo. Esta subida es muy considerable, pues el mercado de divisas se caracteriza por ser muy poco volátil.

Desde la llegada de Orbán al poder, la divisa magiar había acumulado un 25% de depreciación frente a la moneda europea. Todo esto mientras el euro ha vivido importantes procesos inflacionarios, especialmente tras la pandemia del Covid-19.

Es decir, el forinto ha perdido con notable velocidad buena parte de su valor, algo que se ha visto reflejado en el poder adquisitivo de los húngaros. Esto se suma a que una de las políticas más recurrentes del ya ex presidente del país ha sido el tope de precios.

En momentos en los que la eurozona ya había controlado la inflación, el forinto sufría un IPC de alrededor del 5% o el 4%. Estos niveles se siguieron viendo en 2025 e impactaban directamente en el modo de vida de los ciudadanos.

De hecho, esta depreciación ha sido uno de los factores que más desencanto ha generado hacia Orbán entre los húngaros. A esa situación, la respuesta de su Ejecutivo fue, en muchas ocasiones, la imposición de precios máximos, algo que sólo agravaba el problema.

Con el giro europeísta del nuevo Gobierno, sumado al apego que Peter Magyar tiene por la liberalización económica, los mercados han impulsado al alza el forinto, hasta intercambiarse por 0,00275 euros (frente a los 0,0026 de antes de conocerse los resultados electorales).

Efectos de la derrota de Orbán en Hungría

Tan sólo en la tarde del domingo, la divisa se disparó más del 2,66%, acumulando una gran subida en pocas horas. Esta situación de optimismo se ha contagiado a las empresas más desapegadas de Orbán.

Fuentes conocedoras de la Bolsa húngara han explicado a OKDIARIO que entre las empresas «no alineadas con Orbán» se podrían encuadrar al banco OTP, a Magyar Telekom (empresa de telecomunicaciones) y a la farmacéutica Richter Gedeon.

Durante la jornada de este lunes, el banco OTP se ha revalorizado más del 7%, Magyar Telekom cerca del 10% y Richter Gedeon más del 5%. Un rendimiento que se suma a los grandes incrementos que ya habían experimentado, pues los mercados ya descontaban la derrota de Fidesz, como adelantó este periódico.

Así las cosas, los inversores acaban por hacerse eco de los cambios políticos, y reflejan la visión de los mercados ante los diferentes hechos históricos. En este caso, la elección de Peter Magyar ha supuesto un antes y un después para Hungría, que llevaba ya 16 años con Orbán en el poder.