Sr. Sánchez; ¡el poder es del mercado!

La situación del Ibex 35 en el corto plazo es trágica La Bolsa española puede ser un oportunidad a largo plazo

“Si realmente queremos mejorar el mundo, debemos mirar más allá del Gobierno. Las soluciones reales no están en el poder, sino en el mercado.” Murray Rothbard.

Hoy quiero contarles que hace ya muchos años, leí la obra de un gran psicólogo americano; el Dr. Van Tharp, encontré fascinante cómo explicaba la importante ascendencia de la psicología, en nuestra toma de decisiones en el Trading profesional.

El amor desmedido por el dinero (llamémosle codicia), hace que el inversor baile entre la euforia y el pánico, pasando por el dolor y el arrepentimiento, y sintiendo codicia o vil complacencia. Esto provoca un caudal de sesgos cognitivos, que penaliza ¡y mucho! nuestros resultados como Traders. Concretamente, Van Tharp demostró empíricamente, que el 10% del éxito en la operativa bursátil depende de las entradas y el 60% de mantenerte “cuerdo” cuando la despiadada volatilidad te hace creer que te has equivocado. El 30% restante, depende del money management, para mantener controladas las pérdidas.

En Blackbird, siempre enseñamos a nuestros alumnos a comprender que si controlamos el 30% que implica la gestión del capital; ¡podremos mantener a raya nuestras emociones! Y ¡oigan! que si de emociones va esto, ¿acaso no cohabitamos en España con un sentimiento enorme de negatividad? Como nos enseñó Charles Dow; el padre del análisis técnico, el mercado descuenta todo lo bueno, ¡pero también lo malo señores!

La situación actual del IBEX 35 en el corto plazo, ¡es absolutamente

trágica! El soporte de los 9.100 puntos está en juego, en un entorno de sobreventa latente y tras un mercado bajista, que se encuentra bajo un proceso que se extiende ya ¡año y medio! El lógico derrotismo del inversor español, no viene solamente de un excesivo y largo goteo bajista, sino que lleva ¡sacudida tras sacudida! Estamos ante el peor periodo de la historia del selectivo español, con más de una década en tendencia bajista.

¿Qué les parece? Desde 2007, nuestro IBEX 35 ha batido récord en cuanto a años cayendo, concretamente; ¡11 años! 7 han sido en los que el IBEX

ha terminado en negativo y sólo 4 en positivo; 2009, 2013, 2014, 2017. Esto

demuestra muy claramente, que el negativismo en nuestro índice es bastante lógico, más si tenemos en cuenta, que antes de que llegara el crash de 2008, los analistas podíamos afirmar aquello de que “a largo plazo las bolsas siempre son alcistas” puesto que tres años consecutivos de caídas, ¡eran algo excepcional! y que solamente habíamos vivido en 3 ocasiones a lo largo de la historia bursátil; en la gran depresión, en la crisis del petróleo de 1975, en el estallido de la burbuja “.com” y por supuesto en el escalofriante atentado del 11S, sobre el World Trade Center de New York.

La excepcionalidad de los datos, como pueden comprobar deja de manifiesto dos situaciones. La primera, es para mi realmente paradójica y es que ante el pesimismo y derrotismo existente, cohabita una grandísima oportunidad ¡que sin duda aprovecharé! Como dicen los japoneses; “dentro de todo mercado bajista, existe un mercado alcista”

La segunda situación, radica en las decisiones políticas que por supuesto, marcan nuestro entorno macroeconómico y eso es precisamente el quid del asunto. Creo que si fomentas una buena coyuntura macroeconómica con medidas liberales; incentivas la iniciativa privada y la inversión. Luego viene el empleo, el consumo, los beneficios y de rebote ya que estamos; las arcas públicas.

Si lo que queremos es desincentivar la inversión, destruir empleo, agotar el

consumo y vaciar no solamente las arcas públicas, sino también la seguridad social ¡lo estamos haciendo estupendamente! Me parece tan obvio que la mejor manera de llenar las arcas de la seguridad social, parte principalmente de no vaciarlas, que no puedo ser capaz de comprender, ¡como a nadie se le ocurre! o es que a nadie le interesa….

Como decía Rothbard, si realmente queremos mejorar el mundo, debemos mirar más allá del Gobierno. Las soluciones reales no están en el poder

señores, ¡sino en el mercado! ya que Mr. Market es el único ente que escapa del sucio poder coercitivo del Estado y ¡ojo! la razón por la que hemos tenido este desastroso mercado, la encontramos en la burbuja inmobiliaria, el desastroso Plan E, los recortes, las subidas de impuestos y las propuestas que escapan a toda razón, propuestas por el Gobierno al que denomino “Calimocho” de un Pedro Sánchez, empecinado en hacer bueno a Zapatero.

Estoy convencidisima de la gran oportunidad de largo plazo que se está generando en el IBEX 35, pero no les puedo garantizar, que en el corto plazo, el selectivo no pueda venirse un 5-10% abajo, si las cosas siguen por la misma senda.

Y es que a veces me pregunto, ¿a quien votaría en unas elecciones a día de hoy? Tal vez al partido que decida tomar las menos decisiones posibles, puesto que la mejor decisión habida, ¡es no hacer nada! Déjenos tomar decisiones a los empresarios y dejen trabajar a los trabajadores. Tal vez entonces, Mr. Market se convenza más allá del poder, confiando en el verdadero poder económico, ¡que no es en absoluto de ustedes señores políticos! Es de la maravillosa libertad, de la iniciativa privada y del soberano mercado. Porque hay quien cree tener poder… ¡y luego está quien lo tiene!

Gisela Turazzini es Sr. Sánchez; ¡el poder es del mercado!