Mapfre lanza “MásPatín”: un seguro para patinetes eléctricos con ventajas únicas en el mercado

MAPFRE ha lanzado ‘MásPatín’, su primer seguro para patinetes eléctricos, una póliza innovadora que protege tanto al usuario como al propio vehículo. Además, es el único seguro del mercado que permite incluir varios patinetes en una misma póliza, siempre que sean propiedad del titular del seguro.

Este producto, que se puede contratar desde 3 euros al mes, va en línea con la estrategia de MAPFRE de adaptarse a las necesidades que surgen en la sociedad, con especial atención al entorno de la movilidad. De hecho, el 30% de los españoles emplea vehículos de micro movilidad para desplazamientos urbanos, según un estudio realizado recientemente por la compañía TIER Mobility, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa en este ámbito. Y, en concreto, el patinete eléctrico es un vehículo cada vez más demandado y utilizado por los ciudadanos.

Así, la compañía ha creado un seguro flexible que se adapta a lo que necesita el cliente, ofreciendo coberturas obligatorias y también opcionales. Entre las obligatorias destacan la Responsabilidad Civil para cubrir daños ocasionados a terceros (con dos opciones de suma asegurada), gastos de defensa y fianzas civiles y la posibilidad de aplicar diferentes franquicias.

Por su parte, las opcionales cubren los accidentes del asegurado (hospitalización, fallecimiento, invalidez permanente, etc.), y daños materiales del vehículo, siendo de los únicos seguros que indemniza al propietario por el valor de nuevo del patinete en caso de siniestro con pérdida total durante los tres primeros meses, aplicándose siempre una franquicia mínima.

Descuento del 5% por usar el casco

Otra de las ventajas del seguro ‘MásPatín’ es que ofrece un descuento del 5% si el cliente declara utilizar el casco, algo fundamental para las coberturas que contrate en caso de accidente. MAPFRE regalará cascos inteligentes (con luz en formato LED que hace más visible al conductor en carretera, incrementando la seguridad; luz de freno, autoapagado y detección de caída) a los 200 primeros clientes que contraten el producto en sus distintos tipos de cobertura.

Además, ‘MásPatín’ ofrece a los asegurados una serie de servicios de asesoramiento experto relacionados con el patinete eléctrico, como dónde poder asistir a cursos de conducción, conseguir subvenciones para la compra de vehículos de este tipo, encontrar talleres de reparación especializados o recambios y repuestos.

Como señala Ramón González Aznar, director de Desarrollo de Negocio para Particulares de MAPFRE ESPAÑA, “este lanzamiento obedece a una necesidad real del público, pues dentro de las nuevas formas de movilidad el patinete eléctrico es, sin duda, protagonista, y su empleo conlleva riesgos al convivir con otros vehículos, peatones, etc.”.

Según un reciente estudio del comparador de productos financieros Hello Safe, en 2022 se registraron en España 299 accidentes de patinete eléctrico que dejaron 12 fallecidos. Si bien matiza que en este recuento no incluye las caídas que se produjeron con este tipo de vehículos, ya que no existen registros. Caídas que pueden ser de diferente consideración para las víctimas, de ahí la importancia de contar con un seguro para poder circular protegidos.

MAPFRE es la aseguradora de referencia en el mercado español, líder en el negocio de Automóviles, Hogar y Empresas, entre otros ramos, con más de 7 millones de clientes, cerca de 11.000 empleados en España y alrededor de 3.000 oficinas distribuidas por todo el territorio, en las que ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes.

En el marco de su Plan de Sostenibilidad 2022-2024 y bajo el concepto #LaParteQueNosToca, MAPFRE se compromete con la movilidad sostenible como clave para contribuir a reducir la contaminación y proteger el medio ambiente. Actualmente, lleva a cabo acciones internas, como proporcionar a sus empleados puntos de recarga gratuitos para vehículos ECO, y ofrece a sus clientes seguros, como ‘Gama Cambio’, para coches eléctricos e híbridos enchufables.