Rato, Olivas, Acebes, Herzog… todos achacan responsabilidad penal al exgobernador en Bankia

Miguel Ángel Fernández Ordóñez no está en carne, pero sí en espíritu en el juicio a Bankia que se está celebrando todos los días en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Muy pocos entienden que no esté sentado en el banquillo y su ausencia da argumentos a todos los acusados para eximirse de responsabilidad.

Casi no ha habido día del juicio a Bankia en el que no se haya mencionado, de una u otra forma, la responsabilidad del Banco de España y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en la fallida salida a bolsa de Bankia que acabó provocando un perjuicio a decenas de miles de inversores y que precedió a la solicitud de rescate del banco hoy público unos meses más tarde.

MAFO fue el gobernador del Banco de España desde 2006 hasta 2012 y en pleno uso de sus competencias cuando la entidad hoy pública salió a bolsa en 2011 y cuando fue rescatada con 19.000 millones al año siguiente. La acusación popular ejercida por Andrés Herzog primero a través de UPyD y luego a través de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha manifestado por activa y por pasiva que es incomprensible que Ordóñez no esté sentado en el banquillo de los acusados.

Esto fue antes de empezar el juicio. Una vez empezado el mismo, los principales acusados han coincidido en lo mismo. Rodrigo Rato aseguró que “todo nos llevaba” a MAFO, que no sólo promovió la propia creación de Bankia a partir de siete cajas de ahorros, algunas en problemas, sino que certificó que no existían ningún problema ni con las exigencias de capital ni con la valoración de los activos. El expresidente de Bancaja dijo que fue el propio MAFO quien le empujó a fusionar su caja valenciana con la madrileña, a pesar de que él no estaba convencido. Que movió los hilos para que todo saliera adelante.

