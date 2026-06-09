Madrid acoge la 53ª Asamblea General de la Geneva Association centrada en la resiliencia global en un entorno fragmentado

Madrid reunió del 4 al 5 de junio a los principales líderes mundiales del seguro y reaseguro con motivo de la 53ª Asamblea General de la Geneva Association, celebrada bajo el lema “Un mundo bajo presión: la resiliencia ante la fragmentación” y que ha contado con Mapfre, BBVA Seguros y VidaCaixa como anfitriones.

Durante dos días, los presidentes y CEOs de las principales compañías globales, junto a representantes institucionales y expertos internacionales, analizaron los grandes desafíos económicos, geopolíticos y sociales que están redefiniendo el contexto global.

Las sesiones principales abordaron cuestiones clave como la estabilidad financiera, la fragmentación geoeconómica y sus implicaciones para la industria aseguradora, así como la evolución de los riesgos globales en un entorno de creciente incertidumbre y la inclusión financiera.

“En un mundo cada vez más fragmentado e incierto, el seguro debe consolidarse como un pilar esencial de estabilidad, contribuyendo a proteger a las personas, las empresas y las economías frente a riesgos cada vez más complejos”, afirmó Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

El programa también incluyó debates sobre retos estructurales como el envejecimiento poblacional y su impacto en los sistemas de protección social, así como sobre la seguridad de infraestructuras críticas ante amenazas tanto físicas como cibernéticas.

En este sentido, Javier Valle, CEO de VidaCaixa, destacó: “La creciente longevidad está transformando profundamente las economías a nivel global y la industria aseguradora es un actor clave, junto a gobiernos y otros actores civiles, ante los retos que plantea esta brecha demográfica por su papel en a la protección del bienestar financiero y la salud”.

Entre los participantes destacados figuraron Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo; Charles Michel, expresidente del Consejo Europeo; Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales; y José Antonio Fernández de Pinto, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), así como expertos internacionales en geopolítica, economía y seguridad, quienes aportaron su visión sobre el nuevo escenario internacional.

En opinión de Eugenio Yurrita, CEO de BBVA Seguros: “El principal impacto de este encuentro y del intercambio de perspectivas en los debates celebrados afianza el desarrollo de una industria aseguradora cada vez más resiliente. Solo a través de esa fortaleza colectiva podremos cumplir nuestro propósito fundamental: proteger y servir a nuestros asegurados cuando más nos necesitan, demostrando cada día que somos dignos merecedores de la confianza que depositan en nosotros”.

Además, Elena Sanz, CEO de Mapfre IBERIA, recibió el Women in Insurance Award por parte de la Asociación, por su destacada labor al frente de la compañía durante un periodo marcado por importantes procesos de transformación y por la gestión de eventos catastróficos en España, como la DANA.

El encuentro concluyó con un llamamiento a reforzar la colaboración entre aseguradoras, instituciones públicas y organismos internacionales para afrontar los desafíos globales y contribuir a la estabilidad económica en un contexto cada vez más complejo.

Con esta cita, Madrid consolidó su papel como punto de encuentro internacional para el análisis económico y financiero, mientras que el sector asegurador subrayó su relevancia estratégica en la gestión de riesgos globales.