Alimentación El lugar inesperado para comprar aceite de oliva y ahorrarte hasta 4 euros

Lamentablemente ya no es noticia que el precio del aceite de oliva siga subiendo, y es que son varios meses ya en los que está disparado, especialmente en las últimas semanas, pasando ya de los 8 euros el litro y con miedo de ver hasta dónde puede llegar. Hoy te mostramos un lugar para comprar aceite de oliva barato que probablemente no te has planteado nunca ir allí pero lo cierto es que es un chollazo hacerlo hoy en día… ¡toma nota!.

Comprar aceite de oliva en la almazara, una opción económica

Los expertos hablan de que el aceite de oliva amenaza con alcanzar máximos históricos en los próximos días, un problema que está resultando muy grave para las familias que quieren seguir utilizándolo en sus cocinas, ya que con el precio tan disparado se ha convertido casi en un producto de lujo. En este contexto, hay que buscar los lugares en los que más barato puede salir comprarlo, y no es en los supermercados, aunque veas muchas ofertas en ellos.

Conocido siempre como oro líquido, sin duda en estos tiempos hace más honor que nunca a su nombre, y con su precio por las nubes en supermercados y tiendas de alimentación hay un truco que se presenta como la mejor opción para comprarlo barato: ir a comprarlo directamente a su origen. Almazaras y cooperativas se presentan hoy en día como las dos opciones más económicas para comprar aceite de oliva barato, ya que la diferencia con los precios en los supermercados es realmente importante, pudiendo ahorrar hasta 4 euros.

Socios de varias cooperativas aseguran que en las últimas semanas se han incrementado las ventas de aceite de oliva en sus instalaciones o en las almazaras, con datos realmente superiores si se comparan con los del año pasado. Comprando directamente en estos lugares, el precio del litro de aceite de oliva es menor del que te vas a encontrar en un supermercado o en cualquier otro establecimiento especializado en alimentación.

Actualmente se pueden encontrar en las almazaras y cooperativas precios de unos 7,60 euros el litro, casi 3 euros menos de los precios en algunos supermercados. Dependiendo del formato que elijas para el envase, ya que hay disponibles de 1 litro, 5 litros y 15 litros, puedes llegar a ahorrarte 4 euros por litro, una cifra muy importante ya que es la mitad del mínimo precio que se suele encontrar actualmente.

Si quieres seguir disfrutando de tener aceite de oliva en tu mesa, comprarlo en una almazara puede ser la solución para encontrar un buen precio.