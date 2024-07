Locura con el sofá más rebajado de Maisons du Monde: se hace cama y está en 5 colores

Maisons Du Monde es una de las tiendas de muebles y decoración más renombradas del mercado, conocida por su variedad de estilos y la alta calidad de sus productos. Desde muebles de salón hasta accesorios decorativos, esta tienda francesa ha logrado ganarse el corazón de muchos amantes del diseño de interiores. En cada uno de sus artículos, Maisons Du Monde combina funcionalidad y estética, creando espacios acogedores y sofisticados. Actualmente, uno de los productos que está causando sensación es el sofá cama de 2 plazas de terciopelo Hallen, disponible en cinco elegantes colores que se adaptan a cualquier estilo decorativo.

La reputación de Maisons Du Monde se ha construido sobre una base sólida de innovación y calidad. Con un enfoque en la sostenibilidad y el diseño exclusivo, la tienda ofrece soluciones para cada rincón del hogar. Su capacidad para anticiparse a las tendencias y ofrecer productos que no sólo son funcionales sino también bellamente diseñados, ha consolidado su posición como líder en el sector. El sofá cama Hallen de Maisons Du Monde es un claro ejemplo de su compromiso con la excelencia. Este producto no sólo es un mueble práctico para el día a día, sino también una pieza central que puede transformar por completo la apariencia de una sala de estar. De este modo, este sofá es actualmente uno de los artículos más buscados en Maisons Du Monde, y no es difícil entender por qué. Este sofá de terciopelo no sólo destaca por su apariencia lujosa, sino también por su funcionalidad. Con la capacidad de convertirse fácilmente en una cama, el sofá Hallen es perfecto para quienes buscan combinar estilo y practicidad en un solo mueble. Disponible en azul marino, verde, naranja, gris y beige, este sofá se adapta a cualquier paleta de colores y añade un toque de elegancia a cualquier habitación.

El sofá de cama más deseado de Maisons Du Monde

El sofá cama de 2 plazas Hallen es una pieza central que no solo cumple con la función de un sofá convencional, sino que también se convierte en una cama cómoda y espaciosa. Este sofá es ideal para quienes reciben visitas con frecuencia y necesitan una solución práctica para acomodar a sus invitados. Con un precio de 399 euros, el Hallen ofrece una excelente relación calidad-precio, siendo una inversión que agrega valor tanto funcional como estético a tu hogar.

Una de las principales ventajas del sofá cama Hallen es su colchón de 18 cm de grosor, que garantiza un descanso cómodo. Cuando está extendido, el sofá se transforma en una cama de 225 x 157 cm, proporcionando un amplio espacio para dormir. Este mueble es muy fácil de convertir de sofá a cama y viceversa, lo que lo hace extremadamente práctico para el uso diario.

El terciopelo azul marino del sofá Hallen añade un toque de sofisticación y lujo a cualquier sala de estar. Este material no solo es suave al tacto, sino también duradero, asegurando que el sofá mantenga su aspecto elegante durante años. Además, el Hallen está disponible en otros cuatro colores: verde, naranja, gris y beige, permitiendo a los clientes elegir el que mejor se adapte a su estilo personal y a la decoración de su hogar.

Materiales y construcción de alta calidad

El sofá cama Hallen está construido con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad y confort. La estructura principal del sofá es de metal, lo que proporciona una base robusta y estable. El tapizado de pana 100% poliéster en color azul marino no solo es atractivo sino también fácil de mantener. Además, el relleno del sofá está compuesto por varias capas de espuma y fibras de poliéster, que ofrecen un soporte firme y cómodo.

La estructura del sofá está rellena con una primera capa de espuma reciclada con una densidad de 35 kg/m3, seguida de una segunda capa de espuma de poliuretano con una densidad de 15 kg/m3, y finalmente una capa de fibras de poliéster de 110 g/m2. Los cojines de acompañamiento también están rellenos de fibras de poliéster, lo que asegura un confort adicional. Las suspensiones por correas elásticas añaden un nivel extra de soporte, haciendo que el sofá sea aún más cómodo tanto en su función de asiento como de cama.

Dimensiones y peso

El sofá cama Hallen tiene unas dimensiones que lo hacen adecuado para una variedad de espacios. Con una profundidad de 85 cm, una altura de 75 cm y una longitud de 150 cm, este sofá es compacto pero espacioso. Pesa 30.6 kg, lo que lo hace relativamente fácil de mover si es necesario. Las dimensiones del paquete son 132x150x18 cm, lo que facilita su transporte y montaje en casa.

Facilidad de conversión y uso diario

La conversión del sofá Hallen de sofá a cama es sencilla y rápida, lo que lo hace ideal para el uso diario. No requiere herramientas adicionales y puede ser realizado por una sola persona. Esta facilidad de uso es uno de los aspectos más valorados por los clientes, quienes destacan la practicidad del diseño en sus reseñas.

El sofá cama de 2 plazas de terciopelo Hallen de Maisons Du Monde es una excelente adición a cualquier hogar. Su combinación de estilo, confort y funcionalidad lo convierte en una opción preferida para aquellos que buscan un mueble versátil y elegante. Con cinco colores disponibles, cada uno puede encontrar el Hallen que mejor se adapte a su gusto y a la decoración de su hogar. Por 399 euros, este sofá cama es una inversión en comodidad y estilo que transformará tu sala de estar en un espacio acogedor y sofisticado.