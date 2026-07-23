La lección de un español en Suiza tras ir a un supermercado: «Vosotros comprando fruta de Marruecos y nosotros comprando fruta de España»

Un vídeo grabado en TikTok por un español residente en Suiza ha reavivado el debate sobre el consumo de frutas y hortalizas en España. Mientras recorría un supermercado suizo, el joven mostró etiquetas de melones, tomates, pimientos, melocotones y otras frutas procedentes de España. Su conclusión fue contundente: «Vosotros comprando fruta de Marruecos y nosotros comprando fruta de España». La publicación se ha difundido rápidamente en redes sociales y coincide con un momento en el que las importaciones de frutas y verduras desde terceros países, especialmente Marruecos, continúan creciendo, según los últimos datos del sector.

Un vídeo que ha generado debate

Durante la grabación, el español recorre la sección de frutas y verduras de un supermercado suizo mostrando el origen de distintos productos. En la mayoría de los casos, las etiquetas indican que proceden de España. El autor del vídeo insiste en que su intención no es lanzar un mensaje contra ningún país, sino llamar la atención sobre la situación que atraviesa el campo español.

Según explica, resulta irónico que en supermercados de otros países europeos apuesten por frutas y hortalizas españolas mientras, en muchos establecimientos de España, aumenta la presencia de productos importados. Sus declaraciones han provocado un intenso debate entre consumidores, agricultores y usuarios de redes sociales.

España, una potencia agrícola

España continúa siendo uno de los principales productores y exportadores de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Gracias a las condiciones climáticas de regiones como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón o Extremadura, el país abastece durante gran parte del año a mercados como Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos o Suiza.

Productos como los cítricos, tomates, pimientos, melones, sandías o frutas de hueso gozan de una excelente reputación internacional por su calidad. Precisamente por ello, es habitual encontrar alimentos españoles en las cadenas de distribución europeas, donde mantienen una fuerte demanda. Al mismo tiempo, España también importa frutas y verduras para garantizar el suministro durante determinadas campañas o cubrir productos fuera de temporada.