Antes de la pandemia, a comienzos de 2020, tres de cada cuatro empresas españolas desaparecían en menos de dos años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Eso significaba un 16% más que en 2010, pese a que aquella época era turbulenta por las vicisitudes de la crisis financiera. Sin embargo, el porcentaje seguramente ha subido por el quebranto causado por el Covid al tejido empresarial español en este último par de años, y en su recuperación va a tener un papel clave la digitalización, en la que Kolau, una startup española nacida en Silicon Valley, quiere ser líder en 2025.

De los tres millones de empresas españolas que existen, el 97% es de pequeño tamaño -de hasta 10 empleados-, según el Instituto Nacional de Estadística, y solamente el 10% de las micropymes venden por internet. «Eso explica su mayor mortalidad», explica en una entrevista con este diario Danny Sánchez-Mola, consejero delegado de Kolau, que actualmente es líder de marketing online de Latinoamérica.

Tras su reciente desembarco en España, Kolau ve un potencial relevante en el desarrollo del comercio electrónico de las pymes, ya que en la última década ha habido un claro desacoplamiento entre la lentitud con la que las microempresas han aumentado las ventas online y el salto que ha dado el consumo: después de la pandemia, tres de cada cuatro compras comienzan o acaban en internet gracias a la aceleración de la digitalización durante el confinamiento.

En estos momentos, la compañía con sede en San Francisco ya ha abierto otra oficina en Barcelona, y su plantilla en el país asciende a 20 personas. El objetivo es alcanzar el centenar en 2025, para cuando Kolau prevé haber desplegado una inversión en España cercana a los dos millones de euros. Aunque actualmente está diseñando su estrategia para acometer este mercado -por lo que está inmersa en esfuerzos de promoción y cierre de alianzas con ayuntamientos, lo que supone tiempo-, esta girará en torno a su modelo «Hazlo-tú-mismo», por el que las empresas crean gratuitamente sus propias páginas web en apenas 15 minutos. Con esa fórmula, pretende derribar las barreras que impiden a las pymes su transformación digital: falta de tiempo, de conocimiento y de dinero.

Modelo probado

Su objetivo es implantar en España el exitoso patrón que ya ha incorporado en más de un millón de empresas clientes en Latinoamérica, desde panaderías, zapaterías, peluquerías, pasando por bares y restaurantes, si bien este país cuenta con la ventaja de que es maduro, lo que facilita las cosas, subraya, aunque reconoce que queda una gran labor pedagógica por hacer para cambiar su cultura tecnológica. «Como no te especialices en internet no vas a vender nada», opina Sánchez-Mola. «La digitalización no solamente crear una página web sino que es lograr adaptar el modelo de negocio para que pueda tener éxito», argumenta.

La fuente de ingresos de Kolau no procede de las pymes, sino de los bancos que realizan las transacciones de pago generadas en las páginas web de las empresas. Las entidades financieras abonan a Kolau un fijo por el mantenimiento y un variable cuando la pyme comercializa un producto, de cuya venta el banco se lleva una comisión, de la que parte transfiere a Kolau. «Eso nos permite tener la plataforma de manera gratuita y poder seguir creciendo», explica Sánchez-Mola.

Pese a que todavía no se ha lanzado al negocio de las pymes en España, ya ha realizado proyectos solidarios con la Fundación DKV Integralia para la integración laboral de personas con discapacidad, con los que ayuda a poblaciones indígenas en Latinoamérica a las que quieren llevar la digitalización.