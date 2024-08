Juan Jódar, presidente de Ceclor: «Una reducción de jornada sin medir su impacto es una aberración»

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor) ha dado una entrevista a OKDIARIO en la que se han tratado varias cuestiones como la jornada laboral reducida, los altos impuestos para las empresas y los retos a los que se enfrentan las pymes.

Ceclor cumplió el año pasado 40 años y está integrada en la Confederación Regional y en la CEOE. Tiene su sede en Lorca y está formada por todos los empresarios de Lorca, de Puerto Lumbreras, de Águilas, de Aledo y de Totana, así como del Valle del Almanzora y del Valle del Guadalentín. «Los logros de Ceclor, a lo largo de estos años, son palpables porque ha apoyado todo el desarrollo que se ha producido en la actividad económica y empresarial en nuestra comarca. Todo ello, teniendo en cuenta que es una comarca con un enorme déficit de infraestructuras», explica Jódar.

«Todo nuestro desarrollo se ha producido en torno a la industria agroalimentaria y ganadera, pues viene fomentado inicialmente por el trasvase Tajo-Segura, lo que nos ha permitido ser líderes en exportación y ser conocidos como la huerta de Europa», aclara.

Sin embargo, todavía es necesario fomentar más el turismo. «El comercio y el turismo es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, porque Murcia y el Guadalentín no dejan de ser los grandes desconocidos. No obstante, ahora, estamos de moda tanto en el Guadalentín con Águilas, que está liderando el desarrollo turístico, como en toda la Región de Murcia», defiende Jódar.

Reducción de la jornada laboral

El presidente de Ceclor, Juan Jódar Bardón, también ha hablado de la necesidad de que se les tenga en cuenta desde el Gobierno: «Los empresarios estamos comprometidos con el desarrollo como sociedad y es imprescindible que el Gobierno nos tenga en cuenta y responda a nuestras propuestas, no con ataques personales y denigrando a la figura del empresario, sino apoyando nuestras propuestas. Y si está en contra, debatiéndolas dónde hay que hacerlo, en la mesa de negociación colectiva, que ha funcionado perfectamente, siendo los agentes sociales los protagonistas y no bajo el intervencionismo político y el decretazo de estos asuntos».

Con respecto a la reducción de la jornada laboral, Jódar ha indicado que: «Decir ahora que se va a producir una reducción de jornada por decreto sin medir el impacto y cómo va a actuar en los distintos sectores me parece una auténtica aberración. Creo que no es el objetivo, así no vamos a conseguir la productividad que nos tiene a la cola. Que dejen a la mesa de negociación colectiva, a los sindicatos y a la patronal que negocien porque a través de los convenios colectivos conseguiremos que se desarrolle la actividad y no producir estos decretazos, que no creo que vengan más que a limitar nuestra actividad».

Los impuestos de las pymes

Los altos impuestos de las pymes es otra de las preocupaciones de los empresarios. «Lastrar el desarrollo de las pymes con mayores gastos es no incentivar el desarrollo económico. El incremento de la capacidad recaudatoria del Gobierno, cercano a un 15%, que se ha producido en el primer semestre de este año 2024 con respecto al año anterior, hacen que no quepa en ninguna cabeza. Lo que están haciendo es atacar a los empresarios e incrementando los costes sociales, incrementando la tributación y los impuestos, que lo que hacen es no permitirnos contratar», defiende el presidente de Ceclor.

«Nosotros nos atenemos a las reglas del juego y así lo hacemos, pero creemos que no es el camino. Los empresarios estamos trasladando a los trabajadores lo que supone esta subida de costes… Pues no les entra en la cabeza. Y eso es lo que tenemos que hacer, es una labor didáctica para que todo el mundo sepa que para pagar un sueldo de 2.000 euros, al empresario le está costando en torno a 3.800», expone Jódar.

Las pymes, las más perjudicadas

El incremento de todo tipo de costes es otro gran problema y está lastrando a las pymes. «A un empresario que le están amenazando constantemente con el incremento de gastos, con el incremento de costes de despido… Estamos lastrando el desarrollo económico. Y en España hay que recordar que los mayores generadores de actividad económica, más del 85% de las empresas, son pymes menores de diez trabajadores», asegura.

Las pymes son las empresas más vulnerables ante nuevos cambios, como la reducción de la jornada laboral. «Cualquier decisión que se tome en torno a los gastos, en torno a la relación del empresario con los trabajadores… La reducción de horas les afecta muy por encima que a las grandes empresas, porque el porcentaje de daño sobre su cuenta de resultados es mucho mayor», aclara el presidente de Ceclor.

La subida de las cotizaciones

Nos encontramos en una de las épocas con mayor recaudación de toda la historia por parte del Gobierno. «No cabe duda que estamos en un momento con el mayor número de trabajadores y el menor número de parados. Incrementar los gastos sociales… Pues no tiene sentido si es el momento en el que mayor recaudación tenemos, es el momento de gestionar los recursos de la mejor manera posible, pero no incrementar los gastos», explica Jódar.

«Resumiendo, España es un gran país, y si cumplimos cada uno con nuestra obligación, somos imparables. Se ha demostrado en la Región de Murcia, donde Gobierno regional, patronal y sindicatos remamos todos al mismo rumbo, cumpliendo cada uno con su cometido. Si el Gobierno de la nación quiere escuchar nuestra opinión, sin poner en duda el compromiso de los empresarios con España, conseguiremos el desarrollo que todos pretendemos», concluye,