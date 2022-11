Josep Antoni Duran i Lleida renuncia a su cargo como miembro del consejo de administración de Aena

El gestor aeroportuario Aena ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejero Josep Antoni Duran i Lleida, ha presentado su renuncia como miembro del consejo de administración, así como de las comisiones de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, y de sostenibilidad y acción climática, a las que pertenecía hasta el día de hoy.

Esta renuncia se realiza para concentrar su dedicación dentro del Grupo Aena en las nuevas responsabilidades que le han sido encomendadas como consejero de la sociedad Bloco do Onze Aeroportos do Brasil, empresa recientemente constituida por Aena Desarrollo Internacional para la gestión de once aeropuertos en Brasil. Duran i Lleida se incorporó al consejo de administración del gestor de la red de aeropuertos españoles en calidad de consejero independiente para cubrir la vacante tras la dimisión presentada por el exministro Josep Piqué del máximo órgano del gestor aeroportuario. El que fuera presidente de Unió y portavoz de CiU en el Congreso entre 2004 y 2016 es licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida. Ejerció como abogado laboralista antes de iniciar su trayectoria política.