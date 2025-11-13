José Luis Martínez Campuzano, el que era hasta este momento portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), deja su cargo en la organización tras casi una década trabajando en la entidad. Su marcha se hará efectiva el próximo 1 de enero de 2026. Desde su incorporación a la AEB en mayo de 2016, Martínez Campuzano ha sido una figura clave en la comunicación del sector bancario.

La AEB considera que su ya ex portavoz ha contribuido de manera decisiva a explicar su papel esencial en el progreso de la economía y la sociedad, así como su firme compromiso social.

Antes de su etapa en la AEB, José Luis Martínez desarrolló una sólida trayectoria de 27 años en Citi España, donde trabajó en distintas áreas de negocio dentro de la tesorería, ejerciendo como estratega económico y de mercados, y reportando directamente al presidente de la entidad en España.

Salida de José Luis Martínez

Con la salida de José Luis Martínez, la AEB aborda una reorganización del departamento de Comunicación, con la creación de la figura del director de Comunicación, cargo que ocupará David del Cura y que compagina con el de coordinador de Presidencia. Alicia Crespo será la nueva responsable de Prensa y reportará a David del Cura.

En ese sentido, la AEB ha expresado su más profundo agradecimiento a José Luis Martínez Campuzano por el compromiso y la profesionalidad a lo largo de esta década y le desea lo mejor en esta nueva etapa.