Jamás hagas esto con la tarjeta de crédito cuando pagas en un bar: pueden liártela

El pago con tarjeta es algo de los más habitual gracias a que es mucho más cómodo, rápido y además, evita que acabemos con un monedero lleno de monedas (debido al cambio que suelen darnos cuando pagamos en efectivo) o a que perdamos el dinero. Además hoy en día, y gracias a la función «contactless» podemos pagar con solo acercar la tarjeta al datafono, o también, pagar con el móvil o el reloj. Sin embargo, debemos tener cuidado ya que el Banco de España, advierte de un error al pagar con una tarjeta que puede hacer que acabemos en un buen lío.

Esto es lo que nunca debes hacer cuando pagas con tarjeta

Como decimos, ha sido el Banco de España, el que ha lanzado un aviso que tiene que ver con el pago con tarjeta de crédito y con el hecho de que se equivoquen a la hora de cobrarnos. Para evitar este tipo de situaciones, lo que recomiendan es que siempre pidamos la copia de pago, algo que suelen preguntarnos si queremos, pero que mucha gente por dejadez o también, porque son muy confiados, siempre rechazan.

Por otro lado está también el que hayamos dejado de comprobar si el importe cobrado es el correcto. Piensa que en la actualidad, a la hora de ir a pagar con una tarjeta de crédito, no hace falta que marquemos el pin, siempre y cuando el importe sea inferior a 50 euros (o el límite que hayas pactado con el banco), de modo que es todo mucho más rápido y acabamos por no mirar en la pantalla del datafono, y con ello, que no comprobemos que ese importe se corresponda con lo comprado, o lo que hayamos tomado en el bar.

De este modo, el Banco de España aconseja también que siempre verifiquemos el importe que nos cobran, no solo para evitar errores, sino también para que podamos llevar un mejor control de los gastos que tenemos.

También aconseja que guardemos bien el ticket de compra, de modo que junto a la copia de pago, será el modo de comprobar que el importe que nos han cargado en la tarjeta es el correcto. Sobre todo, ahora que ya podemos ver como muchos comercios ofrecen el ticket electrónico que evita ir acumulando papeles y es más rápido para consultarlo ya que podemos hacerlo desde el móvil.

Por último, el Banco de España nos aconseja revisar siempre la cuenta para comprobar las operaciones llevadas a cabo, también con la tarjeta, y si podemos, hablar con la entidad bancaria para que nos envíen un SMS cada vez que hagamos algún pago con la tarjeta.