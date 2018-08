El distinto comportamiento de las “FAANG”‘s

Parece ser que no todas las acciones que se conocen colectivamente con el nombre de las “FAANG”s se comportan de igual manera tras haber presentado sus resultados del segundo trimestre. Mientras que el 26 de julio, Facebook perdía 119.000 millones de dólares o lo que es lo mismo la capitalización bursátil de Banco Santander y BBVA juntas, en lo que se firmó como la mayor pérdida de valor en un día en la historia de la Bolsa.

Otro valor como Apple reaccionaba bien a sus resultados y días después se alzaba con el título de ser la primera empresa cotizada en alcanzar la capitalización bursátil de un billón de dólares, casi el PIB de España o más de dos veces el PIB de Suecia y casi dos veces el de Suiza.

Sin duda comportamientos dispares que nos ponen en la texitura de pensar si es una buena opción aprovechar las caídas sufridas en aquellos “FAANG”s que no se han comportado correctamente tras la publicación de sus resultados.

No obstante, habrá primero que hacerse una composición de lugar y situación de cada valor:

Facebook

Con una capitalización de 447.000 millones de dólares el mayor desafio que tiene la empresa actualmente es convencer a los inversores que es capaz de compensar el menor crecimiento en la facturación de Facebook con el resto de sus plataformas sociales Instagram y Whatsapp. Y a la vista de la evolución del precio de sus acciones desde que reconociera que la época de crecimientos brutales pasa a la historia, poco a poco parece que lo está consiguiendo.

Así que si es de esa opinión, el canje riesgo a asumir versus premio a obtener está a su favor ya que lo único que tendría que hacer es asumir pérdidas si la cotización pierde los mínimos del mes pasado.

Amazon

Sin duda firme candidata a la medalla de plata en la carrera por la capitalización del billón de dólares. Las tasas de crecimiento de esta empresa – 60% anual- la hacen favorita indiscutible y por lo tanto una inversión claramente ganadora de no mediar sorpresas no descontadas. Dicho en otras palabras, que no pierda su pauta de máximos y mínimos crecientes. De hecho, ayer marcaba nuevos máximos históricos. La carrera ha comenzado.

Apple

Es interesante recalcar que la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo y por lo tanto del grupo de las “FAANG”s es una de las que menor crecimiento de beneficios tiene para el próximo año (15% respecto a 62% de Netflix por ejemplo), lo cual denota lo maduro que está el negocio de Apple. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que estaremos atentos al hueco producido por la publicación de los resultados y sobre todo a su pauta de máximos y mínimos crecientes.

Netflix

Ironías del mercado, la empresa de menor capitalización del mercado y la que tiene mayor expectativa de crecimiento de todas las de su grupo. Sin embargo, el haber presentado unos resultados que no han cumplido con las expectativas (100% vs 70%) además de reconocer un millón menos de suscriptores está pasando factura a la cotización y ésta se encuentra con dos máximos y mínimos decrecientes desde entonces.

Sin duda un bache en su cotización en la que habrá que estar atentos al momento de suelo para entrar. Mientras que no reconquiste los 380 dólares es mejor estar esperando la acción pacientemente en los 285 dólares sobre todo si vemos la pérdida de los 328 que se presentan vitales para el corto plazo aunque si rompe los 380 y no estamos en ella no estaremos en el tren.

Google

Candidata a la medalla de bronce en la carrera por el billón de dólares mantiene una clara pauta de máximos y mínimos crecientes aunque debemos ser conscientes que el crecimiento esperado para la empresa es el mejor de todos, un 8%. Así que también hay que tenerlo muy en cuenta si lo que desea es colocarse únicamente en una acción de este grupo. Sin duda, este no es el valor para hacerlo. Perder los 1.215 dólares implicaría problemas para la evolución del corto plazo de la acción aunque los soportes de medio plazo pasan más bien por los 1.100 dólares.