ING ha adquirido una participación de aproximadamente el 40% en Singular Bank en lo que define como una «inversión estratégica» en sus capacidades de banca privada y gestión patrimonial en el mercado español.

Sin embargo, la compra por parte de ING no sólo supone su entrada en el negocio de banca privada en España.

Para los analistas, la operación también representa una apuesta por mantener al frente de la entidad a Javier Marín y al equipo que ha impulsado su crecimiento en los últimos años.

El banco holandés ha adquirido la participación que mantenía Warburg Pincus, hasta ahora accionista mayoritario de Singular Bank. Tras la operación, Javier Marín, junto al equipo directivo y los empleados, elevará su participación hasta el 15,5%, convirtiéndose en el segundo accionista de la entidad.

ING mueve ficha en banca privada

Sin embargo, el principal valor estratégico de la operación no reside únicamente en la cartera de clientes ni en la marca Singular Bank. Tanto Roams como XTB coinciden en que el verdadero activo es el equipo gestor liderado por Javier Marín.

«Lo que realmente sostiene los activos bajo gestión no son unas siglas corporativas, sino la credibilidad personal de Marín y la confianza de las grandes fortunas en sus banqueros privados», resume Pablo Vega.

Los expertos consideran que este movimiento tiene un doble objetivo. Por un lado, transmite estabilidad a los clientes de banca privada, un segmento especialmente sensible a los cambios de propiedad. Por otro, alinea los intereses del equipo gestor con los de ING de cara al crecimiento futuro de la entidad.

«En banca privada la sensibilidad es extrema y el riesgo de fuga de patrimonio es alto si se percibe un cambio radical de siglas», explica Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, quien considera que el incremento de la participación del equipo directivo busca preservar la confianza de los clientes mientras se desarrolla la alianza con ING.

ING podría incrementar su posición

La operación permite a ING reforzarse en un segmento donde hasta ahora tenía una presencia limitada y hacerlo de la mano de uno de los equipos con mayor reconocimiento en la banca privada española.

Además, los analistas también ven margen para que el banco holandés aumente su presencia en el accionariado. Incluso ambas partes han acordado mecanismos para revisar en el futuro la estructura accionarial, lo que podría permitir a ING incrementar su participación.

Aunque el comunicado sólo habla de mecanismos para revisar la estructura accionarial, desde XTB no descartan que la operación pueda desembocar en una adquisición total si la evolución del negocio es favorable.