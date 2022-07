La inflación vacía el bolsillo de los españoles. La ropa se encarecerá hasta un 10% en la colección de otoño-invierno. No obstante, «estos incrementos podrían ser incluso mayores si la inflación continúa desbocada y los costes aumentan más», explican a OKDIARIO fuentes del sector textil.

De ser así, esta subida de precios estaría muy en línea con el índice de precios de consumo (IPC), que aumentó un 1,8% en junio en relación al mes anterior hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, no se trata de la primera subida de precios que se produce este año en el sector textil. Puesto que el primer trimestre de 2022, varias compañías ya anunciaron aumentos de precios en ropa y complementos por la inflación, aunque en menor medida.

Por ejemplo, el gigante textil Inditex desveló en marzo durante la presentación de sus resultados anuales que, en aras de proteger sus márgenes, había decidido subir sus precios un 2% en España para la campaña primavera-verano. Mientras que a nivel mundial el alza fue del 5%.

El entonces presidente del grupo, Pablo Isla, explicó: «Obviamente hay tensiones inflacionistas y la compañía lo que quiere es proteger los márgenes2. «De manera selectiva, en función del formato comercial realizaremos ajustes de precios de cara a la campaña primavera-verano».

Campaña de rebajas

Por otro lado, la campaña de rebajas este año está siendo menos agresiva que en años anteriores. «Este año la falta de stock ha hecho que los descuentos sean menores que en otras campañas. Pese a ello, las previsiones del sector es que las ventas suban entre un 15 y un 20%», según explica Eduardo Zamacola, presidente de la Asociación Nacional de Moda Retail (Acotex).

«Este año las cadenas y las marcas afrontan las rebajas de verano de forma conservadora. Esto quiere decir que no van a ser tremendamente agresivos en sus descuentos al inicio, porque las ventas y el turismo se han reactivado durante los meses anteriores», afirma Zamacola.

En este sentido, el presidente de la patronal comenta que es normal que las rebajas en ropa sean «más livianas» este verano, puesto que «en los primeros meses del año se ha vendido bien, así que las cadenas y marcas tienen menos stock y, por lo tanto, hay que ser menos agresivo para sacarlo».

No obstante, la patronal no descarta que haya un cambio en los próximos días. «En función de cómo evolucionen las ventas en las rebajas, las marcas serán más o menos agresivas», matiza Zamacola. Asimismo, añade que hay que tener en cuenta que «el sector está sufriendo los incrementos de costes por la inflación, lo que también hace que no podamos hacer descuentos muy agresivos por esta situación».

Pese a todo ello, desde Acotex aseguran que en los primeros meses de 2022 las ventas se han reactivado y comienza a haber cierta recuperación, tras las importantes caídas de los ingresos anotadas en 2020 y 2021. «Las ventas han ido muy bien estos meses, especialmente en mayo, y por eso creemos que los ingresos pueden crecer bastante respecto a 2021», apunta el presidente de la patronal.