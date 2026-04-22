Miguel Vila, ex militante de Izquierda Anticapitalista y ex diputado de Podemos, grupo al que denunció por despido improcedente, se ha consolidado como alto cargo de una asociación de autónomos. Se trata de Uatae, la asociación de autónomos que preside María José Landaburu, imputada por fraude en subvenciones y falsedad documental por un juzgado de Madrid.

Landaburu aparece habitualmente como tertuliana de TVE, en las que suele apoyar las tesis del Gobierno y de Sumar, y donde aprovechó para defender al inicio del proceso a la también imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el programa de Silvia Intxaurrondo en la cadena pública.

Vila inició su andadura en esta asociación de autónomos en 2023, tras pasar una temporada en el paro -trabajó de cámara en el Congreso antes de ir en las listas de Podemos-. En diferentes apariciones públicas ha figurado como coordinador de Uatae en Madrid, mientras que en marzo de 2024 asistió a una reunión en la Agencia Tributaria, la 4ª Reunión de los Plenos de los Foros de Pequeñas y Medianas Empresas y de Federaciones y Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que tiene carácter anual, en calidad de responsable de Relaciones Institucionales de Uatae.

Sus escasas apariciones públicas y sus años de anonimato tras pasar por Podemos -donde fue el encargado de proponer la legalización del cannabis y protagonizó un altercado con la diputada del PP Andrea Levy-, han hecho que su andadura en la Uatae de Landaburu haya pasado desapercibida incluso para el sector de los autónomos.

Aun así, conocida la presencia de un ex diputado de un partido político en una asociación de autónomos, fuentes del sector no dudan en calificarlo de sorprendente. «¿Pero cómo va a ser un ex diputado de un partido político representante de una asociación de autónomos?», se pregunta una de estas fuentes. «Es que parece que ya vale todo en estos momentos», insiste esta fuente.

«¿Miguel Vila? Primera noticia. No sabía nada. Pero no me sorprende nada ya de Uatae», señala otra fuente de este sector.

Uatae ha estado ligada a Podemos y este partido político celebró su primera noche electoral en la sede de Uatae en Madrid. Después, su presidenta Landaburu ha aparecido en más ocasiones con Yolanda Díaz, líder de Sumar. Uatae participa en la asociación de autónomos y pequeñas empresas, Conpymes, que amadrinó Begoña Gómez en 2021.

Otro representante de Uatae que sorprendió al sector fue Miguel Abejón. Es la pareja de Landaburu y trabaja también en Uatae. De hecho, Abejón, condenado a dos años y medio de cárcel por las tarjetas black de Bankia, participó en reuniones con la Seguridad Social cuando José Luis Escrivá era ministro.

También ha trabajado para Uatae el ex ministro socialista Valeriano Gómez, cuñado de Landaburu, que ha ejercido de lobbista para esta asociación de autónomos.

Landaburu afronta una investigación en un juzgado de Madrid por fraude en subvenciones y falsedad documental por una denuncia de su rival ATA, presidida por Lorenzo Amor. Está acusada de inflar falsamente su número de empleados para poder recibir más subvenciones públicas.

De hecho, Uatae ha tenido que devolver subvenciones recibidas de Trabajo y Andalucía, ya que inflar su plantilla con trabajadores de otras organizaciones ya es un método que ha utilizado varias veces, según denuncias de empleados que ha publicado este diario.