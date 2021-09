El próximo 29 de septiembre tendrá lugar en Valencia el l II Congreso de la Sociedad Civil Ahora que, bajo el lema «Relanzar España», debatirá y expondrá cuáles son los principales retos políticos, económicos y sociales de la sociedad civil a nivel global. En OKDIARIO hemos hablado con el presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, Aldo Olcese, que nos ha remarcado «el apoyo masivo que han recibido por parte de toda la sociedad civil a la hora de realizar este evento».

«Con la celebración de este congreso perseguimos dos objetivos fundamentales. En primer lugar, cumplir una labor pedagógica de cara a la sociedad y dar una imagen de unión y cohesión y en segundo lugar, la de contribuir desde la sociedad civil a hacer propuestas y debatir fórmulas para mejorar el contexto de los ciudadanos españoles», explica Olcese.

El Congreso contará con la participación de numerosos representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y además con Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Italia, COMO invitado de honor, Rosalía Arteaga, ex Presidenta de Ecuador y candidata a la Secretaría General Iberoamericana, y Antonio Tajani, ex Presidente del Parlamento Europeo; como invitados especiales.

«Hemos recibido un apoyo masivo por parte tanto de las instituciones como del sector empresarial español. Notamos que cada vez más hay un interés generalizado porque este tipo de eventos que dan voz a los problemas de la sociedad tengan lugar. Queremos que la gente se siente a debatir. Por el momento ya hay más de 1.000 inscripciones y esperamos que varias decenas de miles de personas se conecten por streaming para estar con nosotros», destaca el presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora.

Marcado carácter europeísta

En el Congreso se darán cita más de 80 ponentes nacionales e internacionales con el objetivo de generar debate, aportar ideas y proponer soluciones a los actuales problemas del país, que afectan a cuestiones fundamentales para nuestra convivencia, como la integración europea, los grandes pactos de Estado, la unidad nacional, la coherencia territorial o la separación de poderes en un contexto de interminable bloqueo en la renovación del CGPJ, entre otras disfunciones graves del funcionamiento democrático de España.

La reciente y positiva regeneración democrática de Italia basada en consensos políticos de amplio calado será protagonista de excepción del Congreso. «El ejemplo italiano es un gran ejemplo de cómo un grupo de políticos se han unido para alcanzar pactos de estado, algo que aquí en España parece imposible de conseguir. Es importante poner estos ejemplos en valor, ya que por ejemplo, en el caso de Italia, compartimos muchos valores y detalles culturales», remarca Olcese.

Entre los patrocinadores de gran relevancia del Congreso se encontrarán Telefónica, ACS, Iberdrola, Abertis, Banco Santander, Mapfre y Coca Cola, entre muchos otros.

También tendrá protagonismo una crisis sanitaria que ha puesto a prueba la cohesión y solidaridad interterritorial entre países de la Unión Europea y terceros países y que, en la actualidad, provoca un encendido debate en cuestiones como el alcance de las restricciones, las estrategias de vacunación o el certificado Covid