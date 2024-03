Hasta 16.800 euros de pensión: el requisito que necesitas para cobrarla

La pregunta más recurrente entre los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral es cuánto van a cobrar de pensión. Para abordar esta cuestión la Seguridad Social ofrece una explicación sobre cómo se calcula la base reguladora y cómo alcanzar el 100% de la misma.

El sistema de pensiones actual establece una edad de jubilación que varía cada año. Aunque la edad ordinaria sigue siendo de 65 años, se puede elevar a los 66 años y seis meses si no se alcanzan los 38 años de cotización mínima.

Cómo cobrar 16.800 euros de pensión

La pensión contributiva es una prestación económica proporcionada por la Seguridad Social y está respaldada por el Estado. Su propósito es brindar protección financiera a las personas en circunstancias específicas, y su cantidad depende del tiempo de cotización y de la base reguladora.

Pueden solicitar una pensión contributiva aquellas personas que demuestren haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. Esta solicitud puede derivarse de diversas causas, siendo la jubilación la más común. Sin embargo, también puede solicitarse debido a la incapacidad permanente o en caso de fallecimiento, donde los familiares pueden recibir una prestación económica por viudedad u orfandad.

Requisitos

En 2024, se requiere tener 66 años y seis meses de edad o 65 años si se cuenta con al menos 38 años de cotización. Sin embargo, estas exigencias de edad y años de cotización aumentan de forma progresiva hasta el año 2027. A partir de ese año, se solicitarán 67 años de edad o 65 años si se pueden demostrar 38 años y 6 meses o más de cotización.

A pesar de estas normas generales, existen situaciones en las que se permite acceder a la jubilación a una edad inferior a la ordinaria, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. En estos casos, se aplican coeficientes reductores de pensión según el período de anticipación.

Además, ciertos colectivos tienen reducciones en la edad de jubilación, como los trabajadores con discapacidad y otros grupos específicos, como mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, bomberos y policías locales, entre otros.

En términos generales, el periodo mínimo de cotización requerido es de 15 años, equivalentes a 5.475 días cotizados. De estos años, se exige haber cotizado al menos dos años en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.

Solicitud

En todos los casos, es necesario presentar el DNI del solicitante, y en caso de ser necesario, del representante legal. Si estás casado y/o tienes hijos, será necesario presentar documentos que acrediten el matrimonio y/o parentesco.

Dependiendo del tipo de jubilación que solicites, es posible que se requieran otros documentos adicionales, como certificados de empresa, certificados de discapacidad y su grado, certificado de cese en el trabajo, entre otros.

En cuanto a los plazos, es importante tener en cuenta que la jubilación puede solicitarse con una antelación máxima de 3 meses respecto a la fecha en la que se cause derecho a la pensión. Sin embargo, el expediente no podrá ser tramitado hasta que se alcance dicha fecha y se haya verificado que efectivamente se ha cesado en el trabajo, o, en caso de no estar en alta, que no ha habido cambios en la situación laboral desde la fecha de la solicitud.

Para realizar la solicitud, tienes dos opciones: puedes hacerlo online de forma sencilla sin necesidad de certificado digital, o bien puedes pedir una cita en la oficina de la Seguridad Social más cercana a ti y presentar la solicitud presencialmente.

Cálculo

Para calcular tu base reguladora, primero sumas las bases de cotización de los últimos 25 años, que equivalen a 300 meses, y divides el resultado entre 350, ya que la pensión se paga en 14 mensualidades. Esto te dará tu base reguladora.

Luego, dependiendo de los años cotizados, se añaden porcentajes a esta base. Por ejemplo, si has cotizado el mínimo para acceder a la jubilación contributiva, 15 años, tendrás derecho al 50% de esa base. Después, por cada 49 meses adicionales cotizados, se añade un 0,21% extra, que disminuye a un 0,19% por los siguientes 209 meses cotizados.

Solo cuando has cotizado un mínimo de 36 años y seis meses tendrás derecho al 100% de la base reguladora. Sin embargo, esto no garantiza el 100% de la cuantía máxima vigente en cada ejercicio económico, ya que son conceptos diferentes.

Consideremos ahora tu pensión de jubilación con un sueldo de 1.400 euros. Supongamos que has estado cotizando al Régimen General durante más de 25 años y te retiras a la edad ordinaria, 65 años. Con este sueldo, tendrías derecho a una pensión de 1.200 euros al mes, que equivale a 16.800 euros anuales. Esta cifra puede variar según tu situación familiar y si solicitas el complemento a mínimo ofrecido por la administración para recibir la cuantía mínima vigente en cada año.

Si deseas una estimación más precisa, puedes utilizar el simulador de pensiones disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Esto te proporcionará un resultado aproximado basado en tu situación particular.